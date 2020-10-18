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    罕見！南極接連2起規模5以上地震 震央幾乎重疊

    2020/10/18 17:36
    太平洋南極洋脊在本月發生的2起地震分別是今年以來，南極洲發生的第7起、第8起規模5以上地震。圖為南極洲。（路透檔案照）<br /><br /><p>

    太平洋南極洋脊在本月發生的2起地震分別是今年以來，南極洲發生的第7起、第8起規模5以上地震。圖為南極洲。（路透檔案照）



    〔即時新聞／綜合報導〕南極洲「太平洋南極洋脊」位於太平洋南部張裂邊界的海床，分開太平洋板塊和南極洲板塊，此處10月5日發生芮氏規模5.2強震，17日又發生規模5.4強震，為今年第7次、第8次發生規模5以上地震。

    根據日本《地震NEWS》報導，南極洲本月罕見發生2起規模5以上地震，台灣時間10月5日下午4點48分，太平洋南極洋脊爆發規模5.2地震，震源深度10公里，屬極淺地震；台灣時間10月17日晚間6點49分，太平洋南極洋脊又發生規模5.4地震，震源深度10公里，屬極淺地震，兩起地震的震央位置幾乎完全相同。

    南極17日爆發規模5.4地震（藍點）。（圖取自美國地質調查局）

    南極17日爆發規模5.4地震（藍點）。（圖取自美國地質調查局）

    太平洋南極洋脊在本月發生的2起地震分別是今年以來，南極洲發生的第7起、第8起規模5以上地震，此前的6起地震分別發生在8月31日（規模5.8）、7月10日（規模5）、7月7日（規模5.1）、4月1日（規模5.4）、2月14日（規模5.5）、1月8日（規模5.4），而今年以來，南極洲尚未被觀測到規模6以上地震。

    據了解，南極洲去年僅4次規模5以上地震，同樣沒有發生規模6以上地震；自1901年有紀錄以來，太平洋南極洋脊共發生過57次規模6以上地震，但從來沒有被觀測到規模7以上地震，當地目前的最大地震紀錄為規模6.7，是發生在2015年5月19日，該起地震震源深度約7公里，屬極淺地震。

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