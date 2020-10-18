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    噁！ 家具公司調查︰10％英國男性內褲穿10天才洗

    英國家具公司調查，有10%的英國男性一條內褲穿時天才清洗。圖為示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    英國家具公司調查，有10%的英國男性一條內褲穿時天才清洗。圖為示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2020/10/18 12:34

    〔即時新聞／綜合報導〕你的內衣褲、寢具多久洗1次？英國哈蒙茲家具公司（Hammonds Furniture）抽樣2000人進行調查，發現有三分之一的英國人1年洗1次寢具，更誇張的是，調查還發現，英國竟然有10%男性「1條內褲穿10天」，專家看完數據後也擔憂，糟糕的清潔習慣可能會導致皮膚過敏甚至感染。

    英國《鏡報》報導，哈蒙茲家具公司日前對2000名英國人進行居家清潔調查，調查結果顯示，其中有三分之一的英國人竟然1年洗1次床單。對此醫生阿拉貢．約瑟夫（Aragona Giuseppe）表示，不良的居家清潔習慣，有可能會導致塵蟎、細菌感染，讓皮膚處在易過敏狀態。

    此外，研究中更讓人驚訝的是，約有10%的英國男性，會在內衣褲穿10天之後才做清洗，相較之下，女性則只有3%。不過約瑟夫醫生也建議，內衣、內褲和襪子應該天天清洗，不過女性的胸罩除外，可以在使用3至4次後清洗。

    約瑟夫醫生也說，定期洗衣服和床單很重要，如果不洗衣服除了會讓身上散發異味，還會造成皮膚感染；床單和枕頭套等寢具也是，如未定期清洗，上面的塵蟎、細菌會沾到皮膚上，可能會造成粉刺、痘痘，甚至是嚴重的皮膚病。

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