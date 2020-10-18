為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「川普仍可能贏得勝利」 拜登競選團隊備忘錄曝光

    拜登競選團隊發出備忘錄，提醒支持者「川普仍然可以在某些關鍵州取勝」。（美聯社）

    拜登競選團隊發出備忘錄，提醒支持者「川普仍然可以在某些關鍵州取勝」。（美聯社）

    2020/10/18 08:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，面對川普團隊出招，拜登競選團隊發出備忘錄，於週六提醒支持者「川普仍然可以在某些關鍵州取勝」，包括亞利桑那州和北卡羅來納州等，要支持者別沾沾自喜，須堅持到選戰最後一刻。

    根據《福斯新聞》報導，拜登競選經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）提醒支持者不要沾沾自喜，並強調民調仍有不確定性以及必須從川普2016勝選中得到教訓。狄倫表示，「我們不能自滿，因為川普仍有可能勝選，這是一項令人震驚的事實，我們所看到的一切跡象都表明，這件事有可能將成為現實」。

    狄倫在備忘錄中寫道：「現實是，這場選戰遠比我們在推特和電視中看到的旁觀者輿論還近。」同時也強調，即使是選情最好的民調也可能出現錯誤，在許多不確定變數下，代表雙方在關鍵搖擺州的狀況基本上是平手的。備忘錄中更呼籲支持者們必須堅持到最後一刻，提高投票率及捐款，並強調「必須像選情落後般去打選戰」。

    狄倫指出：「如果我們從2016年選戰中學到了什麼，那就是不能低估川普，也要提防他在選戰最後幾天為了重回競爭狀態而採取的任何拖延及卑鄙手段。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國之音：中國國內外知識份子倒戈挺川普
    2020/10/18 05:52

    美國之音：中國國內外知識份子倒戈挺川普
    兒發大財「拜登也拿中資」
    2020/10/18 05:30

    兒發大財「拜登也拿中資」

    解析熱門投資標的
    拜登兒電郵門 FBI追查來源
    2020/10/18 05:30

    拜登兒電郵門 FBI追查來源
    搶搖擺州 川普轟貪腐 拜登再攻防疫
    2020/10/18 05:30

    搶搖擺州 川普轟貪腐 拜登再攻防疫
    關鍵州疫情升溫 增募選務人員
    2020/10/18 05:30

    關鍵州疫情升溫 增募選務人員
    中國誣美軍為疫源 激化川普反中
    2020/10/18 05:30

    中國誣美軍為疫源 激化川普反中
    國際今日熱門
    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離
    2020/10/18 00:14

    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離

    電視專訪打對台 拜登觀眾數壓過川普
    2020/10/17 10:07

    電視專訪打對台 拜登觀眾數壓過川普

    軍情動態》美宣布軍售羅馬尼亞海岸防衛飛彈 金額達3億美元
    2020/10/17 09:54

    軍情動態》美宣布軍售羅馬尼亞海岸防衛飛彈 金額達3億美元

    好炫！1950年代未來概念車 拍賣估價達5.75億元
    2020/10/17 09:33

    好炫！1950年代未來概念車 拍賣估價達5.75億元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播