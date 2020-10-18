「川普仍可能贏得勝利」 拜登競選團隊備忘錄曝光

拜登競選團隊發出備忘錄，提醒支持者「川普仍然可以在某些關鍵州取勝」。（美聯社）

2020/10/18 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，面對川普團隊出招，拜登競選團隊發出備忘錄，於週六提醒支持者「川普仍然可以在某些關鍵州取勝」，包括亞利桑那州和北卡羅來納州等，要支持者別沾沾自喜，須堅持到選戰最後一刻。

根據《福斯新聞》報導，拜登競選經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）提醒支持者不要沾沾自喜，並強調民調仍有不確定性以及必須從川普2016勝選中得到教訓。狄倫表示，「我們不能自滿，因為川普仍有可能勝選，這是一項令人震驚的事實，我們所看到的一切跡象都表明，這件事有可能將成為現實」。

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狄倫在備忘錄中寫道：「現實是，這場選戰遠比我們在推特和電視中看到的旁觀者輿論還近。」同時也強調，即使是選情最好的民調也可能出現錯誤，在許多不確定變數下，代表雙方在關鍵搖擺州的狀況基本上是平手的。備忘錄中更呼籲支持者們必須堅持到最後一刻，提高投票率及捐款，並強調「必須像選情落後般去打選戰」。

狄倫指出：「如果我們從2016年選戰中學到了什麼，那就是不能低估川普，也要提防他在選戰最後幾天為了重回競爭狀態而採取的任何拖延及卑鄙手段。」

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