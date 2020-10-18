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    權鬥致死？成都大學黨委書記毛洪濤溺斃 中國10億點擊要真相

    成都大學黨委書記毛洪濤疑被權鬥致死，中國網民沸騰要查真相。（圖擷取微博）

    成都大學黨委書記毛洪濤疑被權鬥致死，中國網民沸騰要查真相。（圖擷取微博）

    2020/10/18 07:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國學術圈爆權鬥？成都大學黨委書記毛洪濤日前才公開絕筆信，指控遭到成都大學校長王清遠鬥爭，隨即溺水死亡，校方宣佈將在今（18）日舉行告別式，但諸多民眾根本不信死因單純，高達9.9億筆的點擊要求查真相。

    綜合媒體報導，毛洪濤是本月16日被發現溺死於他住處附近的成都江安河溫江段的河道裡，而這個時間點距離他發表絕筆信的時間不久，引發諸多的揣測，有人認為他「以死明志」，也有人認為奪權失敗，但總的來說，都指向原因不單純，要求徹查。

    事實上，中共一向以黨領政，即使的學校裡，也是黨領導，毛洪濤的角色是成都大學一把手，結果留下的絕筆信竟控訴遭二把手校長王清遠「鬥爭」、「一年多的成都大學工作已是頭破血流」，這在中國現行社會中幾乎是「不可思議」的事情，因此，震撼整個中國。

    在證實毛洪濤死亡後，成都大學發訃告，大力讚場毛洪濤是「好幹部、好老師」，並預定今天為他進行一場隆重的告別式。

    但是，網路幾乎沸騰，中國網友熱烈討論，相關關鍵字標籤閱讀量超過9.9億筆，且持續增加。成都市政府連夜發通報，決定成立跨單位的聯合工作組，對毛洪濤死因進行調查。

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