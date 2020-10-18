美國之音：中國國內外知識份子倒戈挺川普

美國之音報導，許多美國境內的華裔公民和中國國內的自由派人士已改變立場，從支持民主黨變成力挺川普連任。（法新社）

2020/10/18 05:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕爭取連任的美國總統川普，堪稱近40年來對中國立場最強硬的美國總統，美中對立態勢在其任內逐漸升高，受到民族主義情緒鼓動的中國網友不時對他口出惡言，美國的華裔公民如何看待川普，也成為廣受矚目的問題。美國之音（VOA）中文網17日報導，無論是美國華裔公民還是中國境內的自由派，川普第一任期的政績讓一批華人自由派改變立場，從以往支持民主黨變成力挺川普連任，美中貿易戰、對中強硬政策，以及民主黨與總統候選人拜登的軟弱無力、激進左派的言行等，都是促使他們改變立場的原因。

報導引述畢業於北京大學、之後留學美國、曾經是民主黨支持者的紐約曼哈頓華裔地產經紀人任寰的說法，她在2016年總統大選時支持民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓，川普勝選被她視為「美國歷史上最黑暗的一天」，但4年之後，任寰決定支持川普，理由與她4年前反對川普的理由類似，即相較於川普，民主黨對美國精神破壞更大。

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報導指出，不論是4年前還是現在，亞裔美國人支持民主黨總統候選人的比例，都大於共和黨候選人，川普的華人支持者雖是少數，卻正在發生微妙的變化。他們強調，自己並非「川粉」，支持川普連任是「兩害相權取其輕」的評估，而民主黨的對中政策是他們轉向川普的重要原因之一。

六四天安門民主運動學生領袖王丹說，拜登團隊已經一再表明，當選後將重返接觸、對話以及部分合作的中國政策，雖然對中共強硬已經是共和、民主兩黨的共識，但真正執行政策的還是政府團隊，而相較於拜登團隊，川普政府中以副國家安全顧問博明、國務卿龐皮歐、司法部長巴爾，經濟顧問納瓦洛等人為主的中國政策團隊，尤其是對中共和中國的區別等重大政策宣示，「我認為非常正確，我希望這樣的政策能夠延續下去。」

報導引述美國耶魯大學學者林垚在「燈塔主義與中國自由派知識份子的『川化』」一文中的論點，即中國「公知圈」出現一股強烈的「川化」潮流，一種是「川粉化」，另一種是「川普化」，前者是對川普的能力、視野、膽識及手腕表示欣賞，後者則鄙夷川普的言行，但支持他所代表的政策立場，至少是反對其反對者的立場而支持川普。他們之所以支持川普，是因為有「燈塔主義」情結，即「出於對毛式極權主義的慘痛記憶、以及對習式再極權化的恐懼，而對西方（尤其是經濟體量上唯一堪與中國抗衡的美國）政治產生一種殷切的投射。」

北京某所大專院校的「梁老師」在接受VOA採訪時毫不諱言地說，他支持川普的最重要理由，就是「川普對遏制中共勢力有很大功勞」；而民主黨左派一方面譴責中共的人權問題，一方面和中共勾結，例如在民主黨左派雲集且佔絕對優勢的好萊塢，十幾年來一直和中共暗通款曲，從先前的「2012」到最近的「花木蘭」，這種對價值觀的心口不一，呈現明顯的道德虛偽。

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