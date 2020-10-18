捷克疫情來勢洶洶 醫院補強人力設備

2020/10/18 04:36

〔中央社〕歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最近捲土重來，其中捷克確診病例激增，成為歐洲疫情最嚴重國家之一，各大醫院紛紛補強人力和設備，因應即將出現的大量病患。

捷克的疫情從9月開始惡化，根據衛生部統計，過去幾天每天的確診人數都超過9000人，昨天並首度突破1萬人大關，達1萬1105例。捷克總人口為1070萬人。

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累計武漢肺炎共造成1338人死亡，高達一半出現在10月。全國醫院目前有3415名病患接受治療，其中596人情況危急。

捷克新聞社（CTK）報導，捷克衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）16日表示，未來10天到2週確診人數仍將逐日增加，按照過去經驗，其中3%到4%的人必須住院，住院的病患1/5出現重症。

為因應可能出現的大量病患，全國各大醫院紛紛補強人力和設備。由於普通病床數已從5000床增加到1萬床，設有呼吸器的加護病床數也從1000床增加到1500床，普萊穆拉預估捷克的醫療體系有能力應付即將出現的大量病患，「接下來3週非常關鍵」。

捷克醫師協會（CLK）近日並呼籲在國外工作的醫生暫時返國，鄰近的德國巴伐利亞邦（Bayern）政府也表示同意捷方請求，如有需要願將重症患者接來治療。

捷克政府14日起實施更嚴格的防疫管制，所有中小學改成遠距教學，餐廳、酒吧關閉，文化、體育活動也暫停，聚會人數不論室內外都限制在6人內。（編輯：劉學源）

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