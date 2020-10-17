印媒專訪吳釗燮 胡錫進竟揚言要策動印度分離主義力量

針對印媒《今日印度》專訪吳釗燮，胡錫進在微博上痛斥，還說中國可以支持印度的分離主義力量，攪亂當局。（彭博）

2020/10/17 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部長15日接受《今日印度》（India Today）專訪，強調台灣不是中國的一部分，讓中方爆氣跳腳。中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨深夜在微博上斥責印度近來頻頻拿台灣問題滋事挑釁中方，揚言要支持印度內部的分離主義力量；今天再稱中國必須要「以牙還牙」，讓惹惱中國的人付出代價。

近期印度與中國因為邊界問題，兩國關係鬧僵，而日前印媒專訪吳釗燮的消息一出，讓中方爆氣批評稱這是「台獨專訪」，要求印度媒體遵守所謂「一中原則」。胡錫進昨深夜也再發揮「戰狼」本色，批印度民間一些力量近來頻頻拿台灣問題滋事，「囂張地認為他們可以用這個問題踩中國的腳趾，讓中國難受」聲稱中方對此不痛不癢，就是「小樣兒」。可再看看當局如此氣憤，不覺胡錫進的發言有些自打臉。

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胡錫進揚言要印方認清，中國可以支持印度東北部的分離主義力量，支持錫金復國，聲稱「這些都是我們手裡潛在的報復牌。印度民族主義分子需要自重，他們的國家很脆弱。」胡錫進最後更嗆，印度在邊界問題上氣燄受到重挫，才試圖在台灣問題上挑釁中方，威脅印方再繼續這樣，「就準備等著他們國家的東北部出亂子吧。」

1975年被印度併吞的錫金邦曾長期是君主世襲國，其12代「卻嘉」（即國王）佩登東杜南嘉不承認印度統治，逃到美國並組建流亡政府，1982年逝世美國；隨後中共於2003年承認印度對錫金擁有主權，流亡政府此後不被任何國家政府承認。胡錫進今次發言應是暗示中方有能力策動錫金反抗力量。

不只如此，胡錫進今天再厚臉皮聲稱「中國人真的是很善良，禮讓為先，有時甚至以德報怨。然而這個世界上有一些妄自尊大，視善良為可欺的壞惡勢力，中國只靠溫良恭儉讓是捍衛不了國家尊嚴的。我們必須有以牙還牙的另一手，讓犯我中華者逐漸建立起將因此付出代價」。

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