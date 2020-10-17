車尾驚見「110救救我」！ 警獲報火速攔截卻傻眼了

中國山東高速公路交通警察日前接到民眾報案，指有一輛轎車後方寫著「110，救救我」的求救訊息，立刻前往攔截該車輛，詢問車主求救訊息等問題，沒想到卻得到都是「閨女傑作」的回答，讓警方當場傻眼。（圖擷取自微博）

2020/10/17 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東高速公路交通警察日前接到民眾報案，指有一輛轎車後方寫著「110，救救我」的求救訊息，擔心有人受害，警方獲報立刻前往攔截該車輛，詢問車主求救訊息等問題，沒想到卻得到是「閨女傑作」的回答，讓警方當場傻眼，氣得當場臭罵車主一頓。

綜合中媒報導，日前山東高速公路交通單位接獲民眾報案，有一輛黑色轎車尾部寫著「110，救救我」，擔心可能發生綁架等刑事案件，交通單位隨即聯絡附近的交警，立刻派員追蹤到該車輛，邊大聲鳴笛邊透過廣播對該車輛大喊，「靠應急車道慢慢停下、慢慢停下」。

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交警看到男車主下車後，馬上上前詢問說「車上有幾個人？」，對方一臉茫然回答說「只有我自己」，但警方仍不敢鬆懈，要求車主交出身份證、駕駛證以及行駛證，最後經過系統查核後才確定其身分屬實。

此時警方困惑地說，車尾後方的「110，救救我」的求救訊息是怎麼一回事？沒想到車主無辜的回應「這是我閨女的寫的」，這回應也讓警方當場氣炸，開罵「孩子寫的，未成年是不是？你在旁邊看見了，你明明知道這個事情，你為什麼不擦掉呢！一路上都在為你這個事情緊張」。

車主對此尷尬地不斷道歉，才結束這一場烏龍。

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