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    幼稚園柯南？美5歲男童眼尖 破獲動物園狐猴遭竊案

    美國5歲男童特林（James Trinh），協助當局尋回加州舊金山動物園被偷走的狐猴瑪奇（Maki，圖）。（美聯社）

    美國5歲男童特林（James Trinh），協助當局尋回加州舊金山動物園被偷走的狐猴瑪奇（Maki，圖）。（美聯社）

    2020/10/17 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕幼稚園柯南是你？美國5歲男童特林（James Trinh），眼尖發現路邊的動物是平常不可能會看到的狐猴，協助當局偵破加州舊金山動物園的狐猴遭竊案。

    據《美聯社》報導，舊金山動物園14日指出，園區21歲且患有關節炎的狐猴瑪奇（Maki），遭竊賊闖入圍欄後偷走。隔天15日，距離動物園約8公里的戴利城幼稚園放學時，男童特林看到這隻瀕臨絕種動物後連聲大喊「有1隻狐猴、有1隻狐猴。」

    幼稚園園長坦承，她當時狐疑地詢問特林「你確定你看到的不是浣熊嗎？」接著，狐猴瑪奇又從停車場飛奔到學校的操場上，躲進小型遊戲屋裡，學校通知警察後警方又找來動物園職工，大家親眼見證狐猴被哄進運輸籠裡的過程。

    舊金山動物園指出，瑪奇獲救後情緒仍處於煩躁狀態，身體有脫水和飢餓的現象，獸醫團隊正在努力使牠恢復健康，雖然目前暫時和其他狐猴隔離起來，但不久後就能回到大家庭的生活裡。

    舊金山警方則透露，當局已逮捕30歲的男子麥吉洛威（Cory McGilloway），並確認他就是涉及綁架狐猴的嫌疑人，預計他將被轉到舊金山監獄拘留，並面臨偷竊動物、搶劫和故意破壞等罪嫌。

    舊金山動物園表示，他們知道是5歲男童特林率先發現了瑪奇，才會有後面的救援行動，園方將提供免費的會員資格給特林和他的家人。

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