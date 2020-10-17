「被消失」逾1年... 香港抗爭名人「王婆婆」現身親訴經歷

王婆婆說，她被拘留期間有賴各界關注，中國當局才不敢對她動手，藉此呼籲外界持續關注被捕12港人。（路透）

2020/10/17 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕去年香港反送中運動初期，經常在示威現場揮舞英國國旗的香港社運人士「王婆婆」王鳳瑤，去年8月突遭中國公安逮捕和拘留，歷經超過1年時間終於返回香港。王婆婆今（17日）召開記者會親訴經歷，並表示拘留期間有賴各界關注，中國當局才不敢對她動手，藉此呼籲外界持續關注偷渡被捕的12名港人。

綜合港媒報導，王婆婆今召開記者會表示，她去年8月被捕後即被中國公安要求簽署放棄上訴聲明書，在無明確罪名下被拘留1個半月，看守所環境惡劣，拘留期間她曾被抽血與採集指紋，也持續被公安精神虐待，讓她精神緊繃，血壓常常都飆到200mmHg。

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王婆婆指出，公安也要求她寫悔過書及拍攝影片，表明自己是愛國人士、拘留期間未遭虐待，並承諾不再參與示威、不再接受媒體訪問。王婆婆離開看守所後還被迫到中國陝西參加5天「愛國團」，看中國國歌表演與電影《我和我的祖國》，隨後「取保候審」約1年，持續被當局監控，直到本月初才獲釋返港。

陪同召開記者會的香港立法會議員張超雄表示，王婆婆在香港參與多次示威，未曾被香港政府起訴，卻被中國公安逮捕、拘留，他批評此次事件是變相由中國政府懲罰王婆婆在香港的合法活動。

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