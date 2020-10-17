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    美大選郵寄選票爭議不斷 西雅圖郊區有選票遭竊後棄置

    西雅圖瑟馬米什市警局當地時間週五指出，發現不少選票從選民郵箱中被竊取並棄置他處。圖為缺席投票示意圖，與本文無關。（彭博）

    西雅圖瑟馬米什市警局當地時間週五指出，發現不少選票從選民郵箱中被竊取並棄置他處。圖為缺席投票示意圖，與本文無關。（彭博）

    2020/10/17 14:39

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選將在11月3日登場，而目前提前投票現正如火如荼舉行中，全美截至15日，已有逾1780萬人透過郵寄或到場等方式完成提前投票，料本屆提前投票人數將創1908年以來新高；然而，西雅圖東部郊區城市「瑟馬米什（Sammamish）」警局當地時間週五指出，發現不少選票從選民郵箱中被竊取並棄置他處，部分遭竊選票被發現時仍保持未開封的狀態，而有部分選票則已遭損毀。

    根據《福斯新聞》報導，截至當地時間週四，郵政部門已經交付了瑟馬米什市約90%的選票，但寄送員在週五早上寄送其他包裹的途中，發現有選票郵件遭到丟棄；部分郵件被袋裝、棄置於路邊或溝渠中，警方調查過後，現正試圖將這些選票重新寄還給收件人。

    選前，美國選民便已針對郵寄投票議題進行激烈爭論，而瑟馬米什市的郵寄選票遭竊取棄置事件並非郵寄投票中首例選票遭棄事件，肯塔基州傑佛遜郡（Jefferson）上週便傳在一處垃圾桶中發現112封郵寄選票的消息；本月初，紐澤西一名郵政單位員工因涉嫌棄置1875封郵件於垃圾桶被逮捕，其中有99封是郵寄選票；本週，兩方候選人都想搶下的搖擺州──賓州，也有2名郵政單位員工因涉嫌棄置大量郵件被捕。

    儘管如此，《福斯新聞》強調，郵寄選票絕大多數都是安全且無涉詐欺的，據保守派領導智庫「美國傳統基金會（The Heritage Foundation）」說法，在過去20年間，經證實的選民詐欺案例共1298起，其中只有208例與缺席投票（absentee ballot）有關。

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