美國近70年來 將首次處死女囚

美國將近70年以來將首次處死女性死囚，圖為預定執行死刑的特雷霍特聯邦監獄。（美聯社）

2020/10/17 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部表示，當局將近70年以來將首次處死女性死囚，預定在12月8日對殺害孕婦的蒙哥馬利（Lisa Montgomery）執行死刑。

據《路透》報導，蒙哥馬利2004年於密蘇里州勒死1名孕婦，密蘇里州西區地方法院2007年裁定綁架撕票罪成立並判處死刑，今年底將在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄實施注射處死。

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蒙哥馬利律師亨利（Kelley Henry）曾表示，他的委託人值得活下去，因為她患有精神疾病而且童年曾遭受虐待。亨利說，蒙哥馬利對自己犯下的罪行的確負有全部責任，她永遠都無法離開監獄，但她受到嚴重精神疾病和童年創傷的影響，死刑對她來說相當不公正。

據了解，美國上一次處死女囚，要回到1953年的死刑犯海蒂（Bonnie Heady），她參與綁架6歲幼童索取贖金再撕票的案件，於密蘇里州被執行毒氣死刑。

另外，美國司法部還計劃12月10日處決死囚伯納德（Brandon Bernard），他和同夥於1999年殺害了2名青年團體人員。蒙哥馬利和伯納德將是美國聯邦政府在今年實施的第8次和第9次死刑。

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