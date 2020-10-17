為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捍衛戰士成世代經典 阿湯哥、製片獲頒美軍「榮譽飛行員」

    湯姆克魯斯在捍衛戰士中的「獨行俠」形象深植人心。（美聯社）

    湯姆克魯斯在捍衛戰士中的「獨行俠」形象深植人心。（美聯社）

    2020/10/17 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢巨星湯姆克魯斯1986年主演的空戰電影《捍衛戰士》至今仍被奉為經典，美國海軍甚至為此片頒發「榮譽飛行員」獎章給阿湯哥和製片布洛克海默（Jerry Bruckheimer），兩人是第35、36名獲得此殊榮者。

    捍衛戰士當年不僅斬獲超過3億5000萬美元的票房，更帶動了飛行夾克、太陽眼鏡等流行文化，湯姆克魯斯在片中英勇帥氣的形象甚至掀起了一波志願入伍潮。

    美國海軍航空部隊指揮官米勒三世（DeWolfe Miller III）上個月在洛杉磯派拉蒙影視中心頒獎，布洛克海默到場受贈，人在歐洲拍攝《不可能的任務》續集的阿湯哥則透過遠端視訊參與。

    軍方指出，綜觀歷史上的空戰電影，沒有一部比捍衛戰士更經典，當中的角色、對話和畫面深深烙印在整個世代的美國人心中，擄獲了數百萬人的心，替海軍航空兵在招募工作上創造了極為正面的影響，湯姆克魯斯和布洛克海默付出極大努力確保捍衛戰士的真實性，忠實地呈現美國海軍戰鬥機武器學校無與倫比的卓越、海軍航空兵的特質以及全世界最優異海軍的奮戰精神。

    影星獲此殊榮並非首例，早在阿湯哥和布洛克海默之前，美軍為表彰已故喜劇影星鮑伯霍普（Bob Hope）在軍人服務社的勞軍表演，便頒發「榮譽飛行員」給霍普。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿湯哥羅馬拚任務 駕跑車飆重機封街耍帥
    2020/10/15 05:30

    阿湯哥羅馬拚任務 駕跑車飆重機封街耍帥
    阿湯哥火車頂開打 粉絲幸運直擊
    2020/10/06 05:30

    阿湯哥火車頂開打 粉絲幸運直擊

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    捕獲野生阿湯哥！坐「高速火車頂上」燦笑揮手
    2020/10/05 17:34

    捕獲野生阿湯哥！坐「高速火車頂上」燦笑揮手
    阿湯哥飛太空時間出爐！最快明年10月衝出地球
    2020/09/23 11:30

    阿湯哥飛太空時間出爐！最快明年10月衝出地球
    （威尼斯影展開幕罩得住） 布蘭琪秀背景 尬蒂妲金面具
    2020/09/04 05:30

    （威尼斯影展開幕罩得住） 布蘭琪秀背景 尬蒂妲金面具
    國際今日熱門
    曾打倒美國反異族通婚法 「洛文訴維州案」律師86歲辭世
    2020/10/16 12:46

    曾打倒美國反異族通婚法 「洛文訴維州案」律師86歲辭世

    武漢肺炎》擔心隱私危機！美安全官員曾警告「勿用中國試劑」
    2020/10/16 14:08

    武漢肺炎》擔心隱私危機！美安全官員曾警告「勿用中國試劑」

    紐澳旅遊安全泡泡啟動 首架免隔離班機今降雪梨
    2020/10/16 13:34

    紐澳旅遊安全泡泡啟動 首架免隔離班機今降雪梨

    NBA》曾挺反送中！火箭總管莫雷辭職 央視竟酸：一路走好
    2020/10/16 12:31

    NBA》曾挺反送中！火箭總管莫雷辭職 央視竟酸：一路走好

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播