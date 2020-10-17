捍衛戰士成世代經典 阿湯哥、製片獲頒美軍「榮譽飛行員」

湯姆克魯斯在捍衛戰士中的「獨行俠」形象深植人心。（美聯社）

2020/10/17 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢巨星湯姆克魯斯1986年主演的空戰電影《捍衛戰士》至今仍被奉為經典，美國海軍甚至為此片頒發「榮譽飛行員」獎章給阿湯哥和製片布洛克海默（Jerry Bruckheimer），兩人是第35、36名獲得此殊榮者。

捍衛戰士當年不僅斬獲超過3億5000萬美元的票房，更帶動了飛行夾克、太陽眼鏡等流行文化，湯姆克魯斯在片中英勇帥氣的形象甚至掀起了一波志願入伍潮。

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美國海軍航空部隊指揮官米勒三世（DeWolfe Miller III）上個月在洛杉磯派拉蒙影視中心頒獎，布洛克海默到場受贈，人在歐洲拍攝《不可能的任務》續集的阿湯哥則透過遠端視訊參與。

軍方指出，綜觀歷史上的空戰電影，沒有一部比捍衛戰士更經典，當中的角色、對話和畫面深深烙印在整個世代的美國人心中，擄獲了數百萬人的心，替海軍航空兵在招募工作上創造了極為正面的影響，湯姆克魯斯和布洛克海默付出極大努力確保捍衛戰士的真實性，忠實地呈現美國海軍戰鬥機武器學校無與倫比的卓越、海軍航空兵的特質以及全世界最優異海軍的奮戰精神。

影星獲此殊榮並非首例，早在阿湯哥和布洛克海默之前，美軍為表彰已故喜劇影星鮑伯霍普（Bob Hope）在軍人服務社的勞軍表演，便頒發「榮譽飛行員」給霍普。

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