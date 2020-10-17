亞太8國唯一！英民調指台灣成全球罕見挺川普國家

台灣是全球少數支持川普的國家。（歐新社）

2020/10/17 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選全球矚目，據英國民調機構「YouGov」近期調查指出，台灣是唯一一個川普支持度高過民主黨候選人拜登的亞太地區國家。

「YouGov」以此次美國大選為題，對台灣、香港、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼及澳洲進行調查。在「你希望誰能夠當選美國下一屆總統？」一題中，台灣42％支持川普，30％挺拜登，是唯一一個川普支持率勝過拜登的國家；香港支持川普的比率雖然也有36％次高，但仍低於拜登的42％；最挺拜登為新加坡的66％支持率，挺川僅12％。

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評價川普擔任總統4年來的表現，菲律賓有21％覺得「非常好」，是所有國家中最高；「普通」則以台灣的40％最多；「糟糕」比例最高的為馬來西亞及新加坡的68％。

推測拜登成為總統候的可能表現，「非常好」的選項以印尼33％最高；「普通」為菲律賓的35％；「糟糕」則是香港的20％。

YouGov另指出，亞太地區和歐洲情況相似，認為川普產生的衝擊多為負面，只有台灣例外，45％認為川普帶來正面影響、33％負面；相較之下，覺得拜登會帶來正面影響的僅26％，低於負面的28％。

此外，台灣有42％民眾認為川普當選有助台美關係，拜登僅12％；41％的台灣人覺得川普可振興美國經濟，拜登為16％。

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