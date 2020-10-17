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    首頁　>　國際

    疫情擴散 比利時宣布實施宵禁及餐廳關閉一個月

    2020/10/17 03:45

    〔中央社〕比利時政府為遏制疫情擴散今晚宣布更嚴厲措施，全國餐廳酒吧將關閉一個月，且實施宵禁。迄目前為止，德國、法國、荷蘭都已重啟防疫限制措施，盼能成功抵抗第二波疫情。

    比利時總理德克魯（Alexander de Croo）今晚宣布為遏制上升中的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）感染及住院人數，將自10月19日起實施一系列措施，包括全國餐廳酒吧及咖啡廳關門一個月、午夜到清晨5點之間實施宵禁，無必要原因不許外出、晚間8點以後禁止售酒、今年的聖誕市集喊卡以及強制性的遠距離辦公等。

    德克魯表示，國家正處於最高警報階段，感染人數每天都在迅速增加，醫院承受著巨大的壓力與病毒進行對抗，接下來的幾週將非常困難，如果想防止情況惡化，就必須立即採取行動。

    根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）資訊，迄今天為止比利時共計19萬1866起病例、1萬327例死亡，但過去14天每10萬人新增感染率高達約578例，在歐洲排名第2，僅次於捷克。

    歐洲疫情在今年3月爆發後曾採取嚴格的封城措施，一度使得感染率走緩，但7月開始在提振經濟考量下鬆綁限制，歐盟境內恢復旅遊，人際接觸增加再加上民眾對防疫措施疲乏，使得第2波疫情捲土重來。

    目前歐洲多國已陸續採取嚴厲新措施，以控制疫情激增。例如法國宣布巴黎等9個城市在10月17日開始實行宵禁，晚上9點到早上6點之間，沒有相關證明不得出門，預計維持4週。德國則針對聚會和配戴口罩實施更嚴苛的措施。

    荷蘭實施「部分封城」措施，關閉所有酒吧、咖啡廳和餐館。北愛爾蘭則宣布關閉酒吧和餐廳4週。（編輯：徐睿承）

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