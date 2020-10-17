為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    直接封殺拜登電郵門報導 推特執行長認錯

    2020/10/17 01:21

    〔中央社〕推特（Twitter Inc）執行長杜錫（Jack Dorsey）今天表示，推特以內容有疑慮為由，直接封鎖一篇有關美國民主黨總統候選人拜登的兒子的新聞連結，這麼做是錯的。

    他在推特上表示：「直接封鎖網址是錯的，我們已經更新推特的政策並強制執行以修復此狀況。我們的目標是嘗試加入來龍去脈，現在我們有能力做到這一點。」

    川普競選連任團隊帳號@TeamTrump發布影片，內容與拜登（Joe Biden）的兒子韓特（Hunter Biden）有關，推特以新聞真實性有疑慮需「等候事實查核」為由，暫時封鎖相關報導，後來已解除。

    「紐約郵報」（New York Post）近日在報導中聲稱，取得一台拜登之子韓特丟棄的電腦，並稱電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的資訊。

    推特發言人昨天稍早表示，基於公司對遭駭資料與張貼私人資訊的相關政策，暫時禁止川普競選連任帳號、白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）和紐約郵報的帳號推文。

    推特政策主管蓋德（Vijaya Gadde）昨晚表示，公司就稍早的舉措收到外界回應後，已經決定修改遭駭資料政策。

    蓋德推文表示：「我們不會再移除遭駭的內容，除非它直接被駭客或他們的同夥分享。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」
    2020/10/16 06:41

    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離
    2020/10/16 06:43

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離

    蓬佩奧：要求美國孔子學院年底前全部關閉
    2020/10/16 03:06

    蓬佩奧：要求美國孔子學院年底前全部關閉

    拜登兒「通中」 電郵曝對價關係
    2020/10/16 05:30

    拜登兒「通中」 電郵曝對價關係

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播