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    日本47都道府縣魅力排行 北海道續奪冠 茨城擺脫墊底

    日本民調顯示，栃木縣被評為日本最沒魅力的縣市。圖為該縣日光市去年秋天的楓紅景致。（法新社）

    日本民調顯示，栃木縣被評為日本最沒魅力的縣市。圖為該縣日光市去年秋天的楓紅景致。（法新社）

    2020/10/17 00:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》報導，民間智庫「品牌綜合研究所」近日發布2020年日本47個都道府縣魅力度排行榜，北海道連續12年穩居寶座，而截至去年已連7年敬陪末座的茨城縣，上升至第42名，栃木縣則淪為最後一名。

    據報導，「品牌綜合研究所」在6月至7月間，針對各地知名度、居住意願、造訪經驗等84個項目，有效訪問近3.2萬名20歲至70歲的男女民眾，再比對地區及人口比等因素後計算名次。結果顯示，北海道繼續成為日人心中最愛，京都府、沖繩縣、東京都、神奈川縣分列第2至第5名。

    值得注意的是，除了2012年曾擺脫墊底、上升至第46名（倒數第2名）外，茨城縣2009年以來一直被認為最沒魅力，但今年狂升至第42名。分析指出，民眾在疫情下待在家看電視的時間增加，進一步了解該縣物產魅力，加上縣府積極在網路上宣傳，應是好感度增加的原因。

    茨城縣知事大井川和彥苦笑表示：「雖然排名上升令人高興，但本縣的魅力排名還可以更高。」至於被評為最後一名的栃木縣，知事福田富一對結果不滿，質疑民調指標偏頗，強調今後將努力提升該縣魅力。自2009年以來，該縣除了在2015年排行第35名外，其他年度都在40幾名。

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