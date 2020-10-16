中國天鏡湖不明「巨型生物」現身！園方證實：半個月前出現

網路上瘋傳影片中，只見一道又粗又長的黑影緩緩從湖面游過。（擷取自微博）

2020/10/17 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國蘇州天鏡湖一隻疑似蛇類的長形生物從湖中滑過的監視畫面，近日在網路瘋傳，對此，天鏡湖公園管理單位證實影片是園方監視畫面，半個月前從監視器中發現這不明生物，但至今尚未抓到。目前管理單位已將天鏡湖湖心島關閉，也立起標示警告有大型野生動物出沒，禁止遊客靠近水邊。

綜合中媒報導，江蘇蘇州太倉市天鏡湖公園疑似出現大型蛇類動物，根據網路上瘋傳影片，只見一道又粗又長的黑影緩緩從湖面游過，由於是在深夜拍到的影片，畫面並不清楚，但若以畫面中樹木為比例尺，不明生物體長恐怕十分驚人。對此，管理單位並不確定不明生物是否真為蛇類，不過，他們認為此事存在安全隱憂，已經尋求專業人士協助。

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據報導，天鏡湖是開放公園，目前遊客、市民仍可進入，不過在湖岸邊已經拉起警戒線禁止民眾靠近，另外，湖心島也已被關閉，管理單位也掛起告示提醒近日湖水面發現疑似大型蛇類，請遊客提高警覺，切勿在草叢、樹林、水邊等潛在危險環境逗留，若有異常，也請即時通報現場保安人員，管理方也會加強巡邏。

由於天鏡湖是開放公園，目前遊客、市民仍可進入，不過在湖岸邊已經拉起警戒線禁止民眾靠近，另外，湖心島也已被關閉，管理單位也掛起告示，表示近日湖水面發現疑似大型蛇類，請遊客提高警覺，切勿在草叢、樹林、水邊等潛在危險環境逗留，若有異常，也請即時通報現場保安人員，管理方也會加強巡邏。（擷取自微博）

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