為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國天鏡湖不明「巨型生物」現身！園方證實：半個月前出現

    網路上瘋傳影片中，只見一道又粗又長的黑影緩緩從湖面游過。（擷取自微博）

    網路上瘋傳影片中，只見一道又粗又長的黑影緩緩從湖面游過。（擷取自微博）

    2020/10/17 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國蘇州天鏡湖一隻疑似蛇類的長形生物從湖中滑過的監視畫面，近日在網路瘋傳，對此，天鏡湖公園管理單位證實影片是園方監視畫面，半個月前從監視器中發現這不明生物，但至今尚未抓到。目前管理單位已將天鏡湖湖心島關閉，也立起標示警告有大型野生動物出沒，禁止遊客靠近水邊。

    綜合中媒報導，江蘇蘇州太倉市天鏡湖公園疑似出現大型蛇類動物，根據網路上瘋傳影片，只見一道又粗又長的黑影緩緩從湖面游過，由於是在深夜拍到的影片，畫面並不清楚，但若以畫面中樹木為比例尺，不明生物體長恐怕十分驚人。對此，管理單位並不確定不明生物是否真為蛇類，不過，他們認為此事存在安全隱憂，已經尋求專業人士協助。

    據報導，天鏡湖是開放公園，目前遊客、市民仍可進入，不過在湖岸邊已經拉起警戒線禁止民眾靠近，另外，湖心島也已被關閉，管理單位也掛起告示提醒近日湖水面發現疑似大型蛇類，請遊客提高警覺，切勿在草叢、樹林、水邊等潛在危險環境逗留，若有異常，也請即時通報現場保安人員，管理方也會加強巡邏。

    由於天鏡湖是開放公園，目前遊客、市民仍可進入，不過在湖岸邊已經拉起警戒線禁止民眾靠近，另外，湖心島也已被關閉，管理單位也掛起告示，表示近日湖水面發現疑似大型蛇類，請遊客提高警覺，切勿在草叢、樹林、水邊等潛在危險環境逗留，若有異常，也請即時通報現場保安人員，管理方也會加強巡邏。（擷取自微博）

    由於天鏡湖是開放公園，目前遊客、市民仍可進入，不過在湖岸邊已經拉起警戒線禁止民眾靠近，另外，湖心島也已被關閉，管理單位也掛起告示，表示近日湖水面發現疑似大型蛇類，請遊客提高警覺，切勿在草叢、樹林、水邊等潛在危險環境逗留，若有異常，也請即時通報現場保安人員，管理方也會加強巡邏。（擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚇死人！清潔隊下水道驚見「巨型老鼠」 主人急出面認領
    2020/09/24 19:14

    嚇死人！清潔隊下水道驚見「巨型老鼠」 主人急出面認領
    拉開窗簾驚見「巨怪」！ 警方圍捕牠跳下4樓消失
    2020/09/01 21:47

    拉開窗簾驚見「巨怪」！ 警方圍捕牠跳下4樓消失

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    大眼長鼻、背鰭還有毒！漁民捕獲巨大深海不明生物
    2020/08/26 20:35

    大眼長鼻、背鰭還有毒！漁民捕獲巨大深海不明生物
    海灘驚見不明遺骸！長4.752公尺嚇壞路人
    2020/08/02 22:27

    海灘驚見不明遺骸！長4.752公尺嚇壞路人
    國際今日熱門
    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」
    2020/10/16 06:41

    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離
    2020/10/16 06:43

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離

    泰國反政府示威佔領鬧區路口 晚間和平散場
    2020/10/16 01:06

    泰國反政府示威佔領鬧區路口 晚間和平散場

    蓬佩奧：要求美國孔子學院年底前全部關閉
    2020/10/16 03:06

    蓬佩奧：要求美國孔子學院年底前全部關閉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播