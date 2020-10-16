被踢爆願「喬事」為中商取得黃金護照 賽普勒斯國會議長辭職

賽普勒斯民眾14日在國會外抗議議長賣「黃金護照」醜聞。（路透）

2020/10/16 23:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟成員國賽普勒斯政府針對投資移民發放的「黃金護照」，被揭露常成為犯罪者或者中國權貴花錢買歐盟公民身分的管道，中東「半島電視台」12日在臥底調查報導中，拍下國會議長西洛里斯（Demetris Syllouris）與一名議員，聲稱將用職權協助有犯罪紀錄的中國商人取得護照後，西洛里斯在民意壓力下，15日宣布辭去議長和議員。

西洛里斯說，「我注意到，我繼續擔任議長一職已經被誤解」，因此決定請辭，但是他堅稱自己沒有做錯事，並批評有心人士明顯利用這整件事，以議會功能不彰為藉口，圖謀自己的政治意圖。

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半島電視台針對賽普勒斯「黃金護照」爭議，12日播出後續調查報導，當中安排記者佯稱代表一名有犯罪紀錄的中國商人詢問取得黃金護照一事，西洛里斯和國會議員喬瓦尼（Christakis Giovanis），連同律師皮塔德吉斯（Andreas Pittadjis）、地產商在與臥底記者商談此事時，西洛里斯和該名議員聲稱，會盡其職權所能全力協助，「在政治、經濟、社會等所有各層面」。

依據賽普勒斯法律規定，有犯罪紀錄者不得申請「黃金護照」投資移民。

這份臥底調查曝光後，民眾聚集在國會前抗議，要求西洛里斯辭職、政府介入調查。西洛里斯原本僅願意停職，等待執法部門的調查完成，但此舉更激怒抗議民眾，最終不敵民意壓力，宣布辭職。

喬瓦尼已於13日辭職，賽國政府也宣布自11月1日起廢除「黃金護照」制度。

賽普勒斯國會議長西洛里斯2019年2月11日檔案照。（法新社）

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