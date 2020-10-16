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    轉貼「賓拉登還活著」陰謀論掀風波 川普表態了！

    川普美東時間週四晚上在邁阿密參加由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）轉播的市民提問大會，被問到相關議題時，川普強調，他只是轉推了相關貼文，但沒有發表任何評論。（路透）

    川普美東時間週四晚上在邁阿密參加由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）轉播的市民提問大會，被問到相關議題時，川普強調，他只是轉推了相關貼文，但沒有發表任何評論。（路透）

    2020/10/16 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國中情局（CIA）特務日前拋出「賓拉登未死，死的是替身」等陰謀論，而美國總統川普也被發現在推特轉貼相關推文，引發參與刺殺賓拉登行動的美國海豹突襲隊成員不滿。對此，川普15日被問到相關問題，他指出自己只是轉貼，並沒有站在任何立場，看到的人可以自己判斷。

    前美國中情局（CIA）特務帕羅特（Allan Harrow Parrot）日前受訪指出，所謂獵殺賓拉登事件純屬前美國總統歐巴馬和伊朗政府勾結操弄的競選造勢行動，真正死去的是賓拉登的替身，對此，歐巴馬和時任副總統拜登還支付伊朗1520億美元封口費；另外，歐巴馬等高官還將知情的美國士兵、官員滅口。

    相關內容遭轉載後，引發網民討論，另有人發現川普也在推特轉貼了相關內容，再度引發爭議，甚至引發前美國海豹突擊隊第六隊隊員歐尼爾 （Robert J. O’Neill）嗆聲：「我知道自己殺的是誰」。

    對此，川普美東時間週四晚上在邁阿密參加由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）轉播的市民提問大會，被問到相關議題時，川普強調，他只是轉推了相關貼文，但沒有發表任何評論。川普說：「那只是某人的意見，而我只是轉推，民眾可以自行判斷真偽。我轉推過很多貼文，因為媒體充斥假新聞，如果我不使用社群媒體，就無法傳達聲音」。

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