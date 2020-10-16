40年來首次 韓國軍方為介入518民主化運動道歉

韓國陸軍參謀總長南泳臣今天就1980年518民主化運動當時，戒嚴軍介入並集體開火的行為道歉。（歐新社）

2020/10/16 21:21

〔中央社〕韓國陸軍參謀總長南泳臣今天就1980年518民主化運動當時，戒嚴軍介入並集體開火的行為道歉，這也是40年來韓國軍方首次就此事道歉。

韓聯社報導，南泳臣今天於國會國防委員會舉行的國政監察中表示，他認為軍方介入1980年5月18日光州民主化運動一事是相當大的錯誤，並向當時的犧牲者及家屬表達歉意。

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40年前的5月18日，光州民眾為要求民主、推翻軍事獨裁政府，發起民主化抗爭運動，掌握軍權的時任總統全斗煥派兵鎮壓，造成大量平民傷亡及失蹤，現任總統文在寅今年出席紀念活動時，曾承諾會全力查明當時真相。

執政黨共同民主黨議員薛勳在國政監察時質疑，518當時軍方向高喊民主的無數民眾動武，但40年間從沒有任何一位陸軍參謀總長為此道歉。

南泳臣隨即表示，今天就由他致上真摯歉意，希望光州市民能繼續支持、愛護陸軍，並從座位上起身鞠躬。

對此，518民主化運動相關團體表示，雖然為時已晚，但仍對陸軍最高負責人就此事首次公開道歉，給予高度評價。

他們也強調，希望那些仍保持沉默的相關人士能藉此獲得勇氣，出面懺悔或坦白，讓518民主化運動的真相能重見天日。

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