曝新民調數字「非常高」 川普：巨大紅色波浪要來了！

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統參選人拜登日前被爆與兒子涉與烏克蘭場商有貪腐交易,目前尚不知對即將來臨的總統大選會有何影響,不過,美國總統川普今日在推特透露,新的民調非常強勁,他也高喊,代表共和黨的巨大「紅色浪潮」即將到來。

川普今日在推特PO文,透露新的民調數字看起來非常強勢;他也提到,在競選活動中看到大量的人潮與狂烈的熱情,他也高喊:「巨大的紅色波浪來了!!!」此外,川普另篇貼文不忘酸「睡喬」拜登昨晚在節目受訪的表現不佳,「儘管媒體沒有問到他任何『腐敗政治家』問題」,川普也批評主流媒體正努力掩蓋這些腐敗弊端。

美媒14日披露美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特(Hunter Biden)在烏克蘭涉嫌貪腐交易,而相關文件,來自於一台杭特送修後丟棄在電腦維修電的筆記型電腦中的拷貝資料,消息曝光後引發譁然,不過美主流媒體大多對此採「冷處理」。

Sleepy Joe Biden had a very bad showing last night, despite the fact that @GStephanopoulos didn’t ask him any questions on his being a “corrupt politician”. Big Tech & Lamestream Media are working hard to hide this corruption!!!