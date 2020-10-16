武漢肺炎》前紐澤西州長染疫康復：後悔沒戴口罩

美國前紐澤西州州長克里斯蒂（見圖）昨日宣佈自己從武漢肺炎中康復，並對自己過去未戴口罩的行為認錯。（美聯社）

2020/10/16 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）昨日（15日）發表聲明，宣佈自己已從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）中康復，並承認自己9月間參加大法官提名儀式、幫川普準備總統大選辯論期間都沒戴口罩，對此表示認錯。

綜合外媒報導，克里斯蒂確診時間和川普僅差一天，昨天發聲明表示因白宮每天都會執行測檢，自認為已進入到安全的區域，因此沒有戴口罩；不只在白宮籌備總統辯論，他也表示上月26日參加白宮玫瑰園大法官提名儀式時也沒戴口罩。克里斯蒂在聲明中對自己的行為認錯。

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克里斯蒂表示確診後在加護病房待了整整7天，因此有很多時間反省自己及思考這場疫情帶來的衝擊，指出美國目前針對疫情有兩種極端分歧的意見出現：一種是認為疫情微不足道，令一種則正鼓吹關閉更多產業、增加更多隔離政策才能解決當下危機。克里斯蒂認為兩種都有可能導致國家危機，並呼籲應落實CDC的政策才能保持美國團結。

他也以自身慘痛經驗呼籲美國公民應更嚴肅看待武漢肺炎，並遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）的指示在公眾場合戴上口罩，並保持勤洗手、社交距離。對於克里斯蒂未戴口罩的「認錯」聲明，川普回應表示該聲明很好，稱克里斯蒂除了是自己的朋友，也是個好人。

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