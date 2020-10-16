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    美防長：計畫2023年部署極音速飛彈系統

    美軍今年３月在夏威夷成功試射1枚極音速飛彈原型彈，速度逾5馬赫。（法新社檔案照）

    美軍今年３月在夏威夷成功試射1枚極音速飛彈原型彈，速度逾5馬赫。（法新社檔案照）

    2020/10/16 18:33

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部長艾斯培15日指出，中國和俄羅斯等美國競爭對手正大力提升精準長程打擊、反介入與區域拒止、太空和網路作戰能力，因此美軍正加速研發極音速飛彈系統（hypersonic missile system），準備在2023年前部署這項尖端軍事科技。

    艾斯培今年2月曾表示，五角大廈在落實國防戰略的努力中取得重要進展，包括可能會提前數年部署極音速武器。自2016年以來，這項武器系統的研發預算不斷增加，2020會計年度已達約35億美元（約1023億台幣），未來5年還可能持續成長。

    艾斯培在美國陸軍協會（Association of the United States Army）年會中表示，今年3月，美國陸軍和海軍在聯合測試一種極音速滑翔體（hypersonics glide body）的任務中取得重大突破，美軍打算在2023年前引進這項技術。

    3月19日，美軍在夏威夷考艾島「太平洋飛彈試射場」，成功試射1枚無彈頭的超高音速飛彈原型彈，速度高於5馬赫。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，擊中目標誤差值僅6英吋（約15.24公分）。

    美國「國防新聞週刊」（Defense News）報導，美軍通用的極音速滑翔體「C-HGB武器」，可以在不同高度與方位機動變換位置，使敵人難以察覺、不易進行防禦。「C-HGB武器」將做為五角大廈進攻性基礎武器，美軍正研發地面發射能力，明、後年持續測試，預定2022年前正式交付武器，2023年正式部署。

    極音速武器的優勢在於速度快和機動性強，速度快可以出其不意，靈活機動則可創造隱蔽性，讓對手的飛彈防禦系統防不勝防。現階段，中國和俄羅斯也正積極研發極音速武器，專家認為，極音速武器可能會成為冷戰期間美國和蘇聯軍備競賽的延伸。此外，專家也擔心這些尖端科技擴散到美、俄、中以外小國，被用來威脅攻擊大國。

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