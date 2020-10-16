現身中沙群島！美軍雷根號航艦傳朝台灣方向航行

雷根號返回南海，今現身中沙大環礁附近海域。（歐新社檔案照）

2020/10/16 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍昨（15日）證實中方憂慮，雷根號航艦打擊群回到南海，中國半官方性質的美軍動態追蹤機構今（16日）指出，雷根號航越中沙附近，從其航行路徑來看，該航艦正朝台灣方向航行，未來可能會抵達菲律賓呂宋島西方海面。

美國第七艦隊司令部、太平洋艦隊指揮部分別在官網證實，雷根號航艦打擊群已在15日返回南海，是今年第3度在該海域行動，陣容包括第五艦載機聯隊（CVW-5）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）、海爾賽號驅逐艦 （USS Halsey DDG-97）、約翰·S·麥肯號驅逐艦 （USS John S. McCain），該打擊群近期活動於印度洋，2度穿越麻六甲海峽，完成整個印太地區的多國演習。

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美軍指出，航艦打擊群在南海期間，將持續執行海上安全行動，執行艦載機飛行、海上打擊、海陸部隊戰術等各式演訓，此次行動迄今已航行近5.6萬海里，約為10萬3712公里，該打擊群致力於維護美國盟友和合作夥伴，展示海軍實力，能針對地區性的任何突發事件做出快速反應。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）指出，雷根號航空母艦於10月16日在中沙大環礁東南方被發現其蹤影，目前位於呂宋島西南方海面，該機構釋出雷根號最新衛星影像顯示，雷根號航艦正持續朝台灣方向前進，美軍行動引發中方高度關注。

中國半官方性質機構發現，雷根號航艦朝台灣方向航行。（圖取自SCSPI）

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