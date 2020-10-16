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    芬蘭正妹總理「西裝下沒穿」被批評！粉絲紛露溝聲援

    今年34歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）外表亮眼，近日她替雜誌拍攝封面照，照片中她微微露溝，西裝下看起來更是沒有任何衣物，性感的造型引發某些網友批評，認為她的穿著不甚妥當。（圖取自trendimag IG）

    今年34歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）外表亮眼，近日她替雜誌拍攝封面照，照片中她微微露溝，西裝下看起來更是沒有任何衣物，性感的造型引發某些網友批評，認為她的穿著不甚妥當。（圖取自trendimag IG）

    2020/10/16 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕今年34歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）外表亮眼，更在近月突然宣布婚訊，引發外界討論。不過近日她替雜誌拍攝封面照，照片中她微微露溝，西裝下看起來更是沒有任何衣物，性感的造型引發某些網友批評，認為她的穿著不甚妥當，馬林的粉絲對此相當憤怒，紛以穿西裝露乳溝的方式聲援回擊。

    根據《每日郵報》報導，芬蘭總理馬林外表亮眼，2019年被推選為總理的她，更是世界上最年輕的國家領導人，近日她替時尚雜誌《Trendi》拍攝封面照，照片裡的她稍微露溝，黑色西裝外套的鈕扣開到胸前，仔細一看，西裝下更是沒有上衣，這張照片讓某些人士不滿，認為這樣的穿著會有損她的聲譽，出言批評。

    為此馬林的粉絲們相當憤怒，在Instagram上發起了「#imwithsanna」的標籤，紛紛效仿馬林在封面照的穿著方式，除了稱讚馬林是芬蘭婦女的出色榜樣，更稱她不怕打破既有的父權體制。

    目前該話題受到大量討論，相關照片仍在增加中。

    馬林的粉絲對此相當憤怒，以穿西裝露乳溝的方式聲援回擊外界批評。（圖取自IG）

    馬林的粉絲對此相當憤怒，以穿西裝露乳溝的方式聲援回擊外界批評。（圖取自IG）

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