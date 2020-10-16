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    武漢肺炎》震驚！世衛發布全球性研究 稱瑞德西韋對患者無益

    截至目前為止，瑞德西韋一直被認為是唯一對武漢肺炎病毒具有特效的藥品，且是美國食品藥物管理局（FDA）唯一授權針對武漢肺炎施用的緊急用藥。（歐新社）

    截至目前為止，瑞德西韋一直被認為是唯一對武漢肺炎病毒具有特效的藥品，且是美國食品藥物管理局（FDA）唯一授權針對武漢肺炎施用的緊急用藥。（歐新社）

    2020/10/16 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，瑞德西韋（Remdesivir）被認為有望治療該疾，就連美國總統川普日前確診時也被施用該藥品作為療法之一。然而，世界衛生組織（WHO）最新公布的全球性大規模研究中顯示，施用瑞德西韋幾乎不會對降低死亡率有所助益，也沒有加快患者的康復速度。

    根據《CNN》報導，WHO最新公布的研究報告目前尚未刊登在各大醫學雜誌，不過現已發布到網路伺服器上供民眾閱覽，科學家對全球範圍內大量病例實施調查後發現，瑞德西韋、奎寧及部分愛滋病雞尾酒療法用藥並未讓患者死亡率下降，或是提早出院。

    WHO在一份聲明中表示，上述研究中所提及的藥品，對於拯救患者生命的效果令人失望。

    截至目前為止，瑞德西韋一直被認為是唯一對武漢肺炎病毒具有特效的藥品，且是美國食品藥物管理局（FDA）唯一授權針對武漢肺炎施用的緊急用藥。

    對此，瑞德西韋生產商吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）表示，WHO本次發表的研究報告並未受嚴格實驗反覆驗證，其公布的數據與近期已陸續發表在醫學權威期刊上、更強有力的研究結果不一致，強調須對這份新報告進行驗證，才可進行具建設性的討論。

    吉立亞醫藥公司指出，瑞德西韋對武漢肺炎患者的益處已得到3項臨床試驗證實，其中包括全隨機、雙盲及安慰劑對照組等嚴格實驗法，驗證該藥確有療效。

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