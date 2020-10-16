泰國反政府示威佔領鬧區路口 晚間和平散場

2020/10/16 01:06

〔中央社〕泰國反政府示威不斷，總理帕拉育今天凌晨宣布曼谷進入緊急狀態，抗議民眾無懼緊急命令，傍晚佔領鬧區叻巴頌路口，不過主辦單位宣布晚間10時結束今天的抗議，和平散場。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體昨天在民主紀念碑前號召民眾，要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革。

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上千抗議民眾昨天從民主紀念碑前出發遊行至總理府外並停留至午夜，施壓帕拉育下台，帕拉育今天凌晨隨即簽署命令，宣布曼谷從今天凌晨4時起進入緊急狀態，以平息抗議。總理宣布曼谷進入緊急狀態後，政府可以禁止5人以上的集會，且禁止民眾進入政府劃定的區域。

不過示威民眾無懼緊急命令，今天下午3時左右開始集結在市中心鬧區的叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），從一開始的數十人增加到數百人，警方也出動人牆包圍示威者，雙方數度對峙推擠，氣氛緊張，不過人越來越多，到傍晚5時左右，約有1000到2000人聚集。

民眾不斷高喊「封建必亡、人民萬歲」、「帕拉育滾蛋」、「把我們的朋友放出來」等口號，隨後民眾在路口正中央搭建了一個臨時舞台，讓學運領袖之一的帕努彭（Panupong Jadnok）站上舞台，示威民眾直接就地坐下，佔領了叻巴頌路口，周圍則有大批警力包圍。

隨著時間越來越晚聚集民眾也越來越多，到晚間8時左右，已有約萬名民眾聚集在叻巴頌路口，高喊著要帕拉育下台，氣氛熱烈，不過由於避免和警方起衝突，主辦單位宣布晚間10時結束今天的抗議，並呼籲支持者16日下午5時再到同一個地點繼續集結抗議。

泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，這是學生團體第六度在街頭發起大規模抗議示威活動。

學生團體「自由青年」（Free Youth）7月18日在民主紀念碑前號召千人抗議，呼籲政府修憲、解散國會和停止騷擾異議人士；「自由青年」轉型的「自由人民」8月16日在民主紀念碑前號召了2萬多人，成為2014年軍事政變以來最大規模的抗議。

而以法政大學學生為主體的學生團體「法政與遊行聯合陣線」9月19日在皇家田廣場示威，號召3萬到4萬名民眾表達對政府的不滿，並呼籲王室改革；接著9月24日上千民眾集結在國會外要求修憲；10月14日則是從民主紀念碑前遊行到總理府要求總理下台。（編輯：徐崇哲）

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