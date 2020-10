比人類先完成夢想！ 英國連鎖超市送雞塊上太空

2020/10/15 22:17

〔即時新聞/綜合報導〕浩瀚無垠的太空對於人類而言充滿未知,太空探索也從未間斷,不少人都夢想能夠上太空一遊。但近日有「雞塊」搶先人類實現夢想,英國大型連鎖超市「冰島」(Iceland)日前真的就將一塊雞塊以裝滿氫氣的探空氣球送上平流層,還拍下一系列雞塊的「太空探險照」,引起熱議。

綜合外媒報導,冰島超市為慶祝開幕50周年,竟突發奇想為超市推出的雞塊計畫一場太空旅行!在專家團隊「Sent Into Space」的協助下,雞塊被綁上探空氣球,氣球上安裝了衛星定位系統及攝影機,於位在北威爾斯(North Wales)的總公司附近「起飛」。

而雞塊也不負眾望,在短短不到2個小時就飛達地球上空3萬3528公尺的高度,成功進入平流層;之後雞塊以每小時約322公里的速度返回地球,降落傘大概在1萬9000公尺的高度展開,讓雞塊安全著陸。雖未真正到外太空,但此事也造成當地熱議。

冰島超市外貿總監安德魯(Andrew Staniland)說,因為雞塊是超市最熱銷的商品之一,所以選擇雞塊作為「50周年太空旅行」的主角,他笑稱,把消費者最愛的商品送上太空,除了感謝消費者支持,也象徵其商品已超越世界。

