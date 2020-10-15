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    比人類先完成夢想！ 英國連鎖超市送雞塊上太空

    英國冰島超市為慶祝開幕50周年，將熱銷商品雞塊送上太空紀念。（圖擷取自Iceland Foods推特）

    英國冰島超市為慶祝開幕50周年，將熱銷商品雞塊送上太空紀念。（圖擷取自Iceland Foods推特）

    2020/10/15 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕浩瀚無垠的太空對於人類而言充滿未知，太空探索也從未間斷，不少人都夢想能夠上太空一遊。但近日有「雞塊」搶先人類實現夢想，英國大型連鎖超市「冰島」（Iceland）日前真的就將一塊雞塊以裝滿氫氣的探空氣球送上平流層，還拍下一系列雞塊的「太空探險照」，引起熱議。

    綜合外媒報導，冰島超市為慶祝開幕50周年，竟突發奇想為超市推出的雞塊計畫一場太空旅行！在專家團隊「Sent Into Space」的協助下，雞塊被綁上探空氣球，氣球上安裝了衛星定位系統及攝影機，於位在北威爾斯（North Wales）的總公司附近「起飛」。

    而雞塊也不負眾望，在短短不到2個小時就飛達地球上空3萬3528公尺的高度，成功進入平流層；之後雞塊以每小時約322公里的速度返回地球，降落傘大概在1萬9000公尺的高度展開，讓雞塊安全著陸。雖未真正到外太空，但此事也造成當地熱議。

    冰島超市外貿總監安德魯（Andrew Staniland）說，因為雞塊是超市最熱銷的商品之一，所以選擇雞塊作為「50周年太空旅行」的主角，他笑稱，把消費者最愛的商品送上太空，除了感謝消費者支持，也象徵其商品已超越世界。

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