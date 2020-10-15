為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曝《紐時》把拜登醜聞放超後面！王丹怒批美主流媒體

    美媒《紐約郵報》（New York Post）聲稱取得一台民主黨總統候選人拜登兒子韓特（圖左）丟棄的電腦，並發現拜登（圖中）與兒子在烏克蘭涉嫌貪腐交易的證據。（法新社）

    美媒《紐約郵報》（New York Post）聲稱取得一台民主黨總統候選人拜登兒子韓特（圖左）丟棄的電腦，並發現拜登（圖中）與兒子在烏克蘭涉嫌貪腐交易的證據。（法新社）

    2020/10/15 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒《紐約郵報》（New York Post）聲稱取得一台民主黨總統候選人拜登兒子韓特（Hunter Biden）丟棄的電腦，並發現拜登父子在烏克蘭涉嫌貪腐交易的證據。沒想到，臉書、推特竟限制用戶轉貼該報導，使共和黨川普等人暴怒。對此，住在美國的中國社運人士王丹更指，這件鬧得沸沸揚揚的新聞，竟被美大報《紐約時報》（The New York Times）放在版面不起眼之處，他並批「左派主流媒體不公正的立場，已經可以用『黨媒姓黨』來形容了。」

    王丹今晚在臉書PO文表示，昨日《紐約郵報》揭露拜登兒子的醜聞，被臉書和推特刪除，引起輿論譁然；然而，今日的《紐約時報》卻把這則報導放在第18版的下方，連川普的小兒子曾經確診的新聞排版都更靠前。王丹對此痛批，左派主流媒體不公正的立場，已經可以用「黨媒姓黨」來形容了。這次選舉，是川普對抗民主黨媒體的選舉。「這也是我無法支持左派的主要原因。你們不是標榜更高的道德水平嗎？！」

    根據《紐約郵報》，韓特2019年將電腦遺忘在一間維修店中，商家通知《紐約郵報》，並提供硬碟拷貝資料。拷貝資料顯示韓特與烏克蘭能源公司 Burisma 涉有貪腐交易，其中一封電子郵件為 Burisma公司高層感謝韓特邀請他去華盛頓與拜登見面。對此，拜登陣營並未否認這台電腦的存在，不過指出他們檢查拜登那段時間的行程，並未發現郵件所指的這場會面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登「電郵門」報導被限制轉貼 川普痛批臉書、推特
    2020/10/15 12:12

    拜登「電郵門」報導被限制轉貼 川普痛批臉書、推特
    第二場辯論取消 川普拜登兩地同時辦市民大會
    2020/10/15 10:45

    第二場辯論取消 川普拜登兩地同時辦市民大會

    解析熱門投資標的
    克萊默：川普雖愛護美股 但有些股票更愛拜登當選
    2020/10/15 10:22

    克萊默：川普雖愛護美股 但有些股票更愛拜登當選
    「拜登當選 美國沒工作」
    2020/10/15 05:30

    「拜登當選 美國沒工作」
    國際今日熱門
    星際大戰？鹿兒島直播驚見「UFO編隊」飛越櫻島火山
    2020/10/15 08:30

    星際大戰？鹿兒島直播驚見「UFO編隊」飛越櫻島火山 影片

    中國買通西方學術雜誌造假數據？ 閻麗夢：為傳遞錯誤訊息
    2020/10/15 00:00

    中國買通西方學術雜誌造假數據？ 閻麗夢：為傳遞錯誤訊息 影片

    軍情動態》知道怕了？ 中官媒指美軍航艦突返南海「不尋常」
    2020/10/15 06:12

    軍情動態》知道怕了？ 中官媒指美軍航艦突返南海「不尋常」

    功課太好被嫉妒！ 強國男慘遭眼紅室友「刪除升學志願」
    2020/10/14 23:18

    功課太好被嫉妒！ 強國男慘遭眼紅室友「刪除升學志願」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播