曝《紐時》把拜登醜聞放超後面！王丹怒批美主流媒體

美媒《紐約郵報》（New York Post）聲稱取得一台民主黨總統候選人拜登兒子韓特（圖左）丟棄的電腦，並發現拜登（圖中）與兒子在烏克蘭涉嫌貪腐交易的證據。（法新社）

2020/10/15 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕美媒《紐約郵報》（New York Post）聲稱取得一台民主黨總統候選人拜登兒子韓特（Hunter Biden）丟棄的電腦，並發現拜登父子在烏克蘭涉嫌貪腐交易的證據。沒想到，臉書、推特竟限制用戶轉貼該報導，使共和黨川普等人暴怒。對此，住在美國的中國社運人士王丹更指，這件鬧得沸沸揚揚的新聞，竟被美大報《紐約時報》（The New York Times）放在版面不起眼之處，他並批「左派主流媒體不公正的立場，已經可以用『黨媒姓黨』來形容了。」

王丹今晚在臉書PO文表示，昨日《紐約郵報》揭露拜登兒子的醜聞，被臉書和推特刪除，引起輿論譁然；然而，今日的《紐約時報》卻把這則報導放在第18版的下方，連川普的小兒子曾經確診的新聞排版都更靠前。王丹對此痛批，左派主流媒體不公正的立場，已經可以用「黨媒姓黨」來形容了。這次選舉，是川普對抗民主黨媒體的選舉。「這也是我無法支持左派的主要原因。你們不是標榜更高的道德水平嗎？！」

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根據《紐約郵報》，韓特2019年將電腦遺忘在一間維修店中，商家通知《紐約郵報》，並提供硬碟拷貝資料。拷貝資料顯示韓特與烏克蘭能源公司 Burisma 涉有貪腐交易，其中一封電子郵件為 Burisma公司高層感謝韓特邀請他去華盛頓與拜登見面。對此，拜登陣營並未否認這台電腦的存在，不過指出他們檢查拜登那段時間的行程，並未發現郵件所指的這場會面。

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