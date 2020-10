天生無腿！新娘堅持「爬完紅毯」感動全場

2020/10/15 20:05

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓一名天生無腿的新娘蘿西(Rosie Babor),近日與交往3年的男友步入禮堂,為了想和其他女孩一樣體驗走紅毯的感覺,她決定不靠輪椅,憑自己力量一步步緩慢的「爬」完紅毯,場面讓眾人相當感動。

綜合外媒報導,來自菲律賓宿霧的蘿西一出生就沒有雙腿,成長的過程中歷經艱辛、歧視,但她面對生活反而相當樂觀,本月5日她與交往3年的男友結婚,蘿西本來在婚禮上要坐輪椅,但她後來改變主意,蘿西說,一直都希望像其他女孩一樣,體驗親自「走紅地毯」的感覺。

婚禮當天,蘿西穿著方便她行走的特製新娘禮服,左手拿著捧花,用臀部和右手撐著地板、緩緩爬向在台上等待她的新郎馬力歐(Mario Perez),雖然過程中相當吃力,但蘿西全程露出幸福笑容,讓在場眾人看了都相當感動。

蘿西開心地說:「我希望婚禮的一切都很完美,所以我知道我必須要走紅毯,克服困難的過程讓這天變得更特別,困難變得渺小。」蘿西的朋友亞文(Arvin Sumagang)也說:「雖然因為疫情緣故,有些細節被迫更動,但我們都很開心這場婚禮順利舉行,很高興他們遇見彼此,共組家庭,他們的故事相當振奮人心。」

Congratulations, Mr. & Mrs. Perez! ????????????????



Love knows no boundaries. Bride Rosie Babor proved this as she walked down the aisle of Sto. Niño Parish in Mandaue City, Cebu during her wedding day with groom Mario Perez on Monday afternoon. pic.twitter.com/Pfutxi63sD