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    天生無腿！新娘堅持「爬完紅毯」感動全場

    天生無腿的新娘蘿西近日與交往3年的男友步入禮堂，為了想和其他女孩一樣體驗走紅毯的感覺，她決定不靠輪椅，憑自己力量一步步緩慢「爬」完紅毯，場面讓眾人相當感動。（圖擷取自推特）

    天生無腿的新娘蘿西近日與交往3年的男友步入禮堂，為了想和其他女孩一樣體驗走紅毯的感覺，她決定不靠輪椅，憑自己力量一步步緩慢「爬」完紅毯，場面讓眾人相當感動。（圖擷取自推特）

    2020/10/15 20:05

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一名天生無腿的新娘蘿西（Rosie Babor），近日與交往3年的男友步入禮堂，為了想和其他女孩一樣體驗走紅毯的感覺，她決定不靠輪椅，憑自己力量一步步緩慢的「爬」完紅毯，場面讓眾人相當感動。

    綜合外媒報導，來自菲律賓宿霧的蘿西一出生就沒有雙腿，成長的過程中歷經艱辛、歧視，但她面對生活反而相當樂觀，本月5日她與交往3年的男友結婚，蘿西本來在婚禮上要坐輪椅，但她後來改變主意，蘿西說，一直都希望像其他女孩一樣，體驗親自「走紅地毯」的感覺。

    婚禮當天，蘿西穿著方便她行走的特製新娘禮服，左手拿著捧花，用臀部和右手撐著地板、緩緩爬向在台上等待她的新郎馬力歐（Mario Perez），雖然過程中相當吃力，但蘿西全程露出幸福笑容，讓在場眾人看了都相當感動。

    蘿西開心地說：「我希望婚禮的一切都很完美，所以我知道我必須要走紅毯，克服困難的過程讓這天變得更特別，困難變得渺小。」蘿西的朋友亞文（Arvin Sumagang）也說：「雖然因為疫情緣故，有些細節被迫更動，但我們都很開心這場婚禮順利舉行，很高興他們遇見彼此，共組家庭，他們的故事相當振奮人心。」

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