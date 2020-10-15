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    G20決議延長窮國債務緩償6個月 中國反對部分減債計畫

    G20財長級會議在昨天（14日）一致同意「暫停債務償還倡議」再延長6個月；值得注意的是，先前被批規避窮國緩償債務的中國，雖然讓步同意延長DSSI，但仍反對部分債務減免計畫。（圖擷取自G20官網）

    G20財長級會議在昨天（14日）一致同意「暫停債務償還倡議」再延長6個月；值得注意的是，先前被批規避窮國緩償債務的中國，雖然讓步同意延長DSSI，但仍反對部分債務減免計畫。（圖擷取自G20官網）

    2020/10/15 20:00

    〔即時新聞／綜合報導〕20國集團（G20）財長級會議在昨天（14日）召開，所有與會的各國財長、央行行長一致同意逐案處理因債務問題而財政日益嚴重的窮國，強調目前世界各國都急需控制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，G20會竭盡所能維持世界經濟與金融穩定，另外也同意「暫停債務償還倡議」（DSSI）再延長6個月；值得注意的是，先前被批規避窮國緩償債務的中國，雖然讓步同意延長DSSI，但仍反對部分債務減免計畫。

    綜合外媒報導，G20財長會議在昨天決議，DSSI的延緩償債期限再延長6個月，已便窮國能把原本用於還債的資金挹注在防疫、醫療體系與振興經濟上，也對民營金融機構加入DSSI興致缺缺的態度感到失望，敦促它們加入緩償行列。

    G20也認為，全球的經濟復甦前景並不樂觀，雖然有部分地區的經濟活動有所重啟，但是世界經濟重振情況「極不平衡」，未來全球經濟需承擔更大的「下行風險」；世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）請求G20能為世行旗下的援助機構「國際開發協會」（IDA）挹注250億美金（約7186億新台幣）的額外援助金，用以幫助世界上最不發達的貧窮國家。

    先前中國因為規避DSSI，把國內半官方性質的「國家開發銀行」（CDB）列為「民間銀行」而飽受批評，但與會的國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）讚揚中國的參與，她指出，中國已經承認自身處理國際貸款問題「還不夠成熟」。

    不過中國仍強烈反對會上提出減部分減免債務計畫，引起前IMF中國地區負責人、現任美國康乃爾大學經濟教授普拉薩德（Eswar Prasad）批評，他表示，中國已成為世界最大的債權國，因此堅決抵抗窮國急需減免債務的要求，「事實證明中國將自身利益與地緣政治優勢放在首位，不願參加多邊債務減免工作以減輕窮國負擔」。

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