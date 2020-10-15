有人在飛！華航機師緊急通報錄音曝光 塔台人員驚呆了

2020/10/15 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中華航空往洛杉磯班機14日降落前驚見有人在6000英尺（約1828公尺）高度飛行，機組人員14日向美國聯邦航空局（FAA）通報，並配合美方調查，目前美國媒體已經釋出當時機師與塔台的通話內容，塔台人員聽見通報語氣驚呆了。

本月14日華航CI006班機，從桃園飛往洛杉磯航班，在降落洛杉磯國際機場之前目擊空中飛人，美國《洛杉磯CBS》取得華航2名機師與塔台之間的通話錄音：

機師1：「我們剛剛在6000英尺看到1個明亮的物體進入。」（We just saw a bright object entered at 6000.）

塔台：「請你可以再說一次嗎？」（Can you say that one more time,please?）

機師2：「我們剛看到1個飛行的物體，像是飛行裝備，我們在6000英呎高空經過它。」（We just saw a flying object like a flight suit that's passing by us ,6000.）

塔台：「飛行物體？它是無人機還是噴氣背包？」（A flying object?Was it a uav or was it a jetpack?）

機師2：「像噴氣背包，它太亮而且速度太快了。」（Like jetpack.Was too shiny.Was too fast.）

塔台獲報後，趕緊通報其他航班這項消息，並通報美國聯邦航空局處理，該單位也將情況告知聯邦調查局（FBI），華航該航班後來安全降落，將配合美方調查。

當地在9月1日也有2架航班回報看見空中飛人，當時美國聯邦航空總署表示，每月都會收到100多個無人機目擊報告，如果機長的說法屬實，的確有個穿著噴氣背包的人與飛機並肩而行，甚至在商業航線飛行，那將違反美國法律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法