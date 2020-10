羅織罪名？ 港警國安處今早突襲搜索黎智英辦公室

2020/10/15 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕港警今天(15日)早上,突然無預警前往黎智英一間辦公室搜查,並帶走一批證物,壹傳媒董事及黎智英左右手西蒙(Mark Simon)指警方原本聲稱會等律師到場才會進行搜索,結果他們在律師來之前就搜走證物走人,痛批港警的行動只是意圖騷擾黎智英,並試圖羅織罪名強制關閉辦公室。

綜合外媒報導,港警國家安全處今天早上,派出14名幹員前往黎智英位在觀塘的一間辦公室進行搜索,並帶走一批文件進行調查,但搜索過程中黎智英一方的律師均未在場。

警方指控由黎智英擔任董事的「力高顧問有限公司」涉嫌違規提供「公司秘書」,數個月前港警商業罪案調查科也曾派員前往位在灣仔的辦公室進行搜索,當時也帶走一批文件調查。

西蒙痛批,當時有要求警方必須在黎智英律師在場的情況下進行搜索,但對方置若罔聞,在律師到場前就帶走證物離開了,他認為警方目的是希望把黎智英的民事糾紛轉為刑事案件,藉此關閉黎智英的辦公室並凍結支持《蘋果日報》的資金。

Purpose of raid. Still trying to make civil disputes into criminal cases & more ominously shut off funds Mr. Lai uses to support Apple Daily.



By the way, this office is 600sq ft. 14 cops on raid. So 1 cop per 42 sq ft. Increase of popo per square ft density over Apple raid..