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    《即時說新聞》買凶外包竟無傷亡？搞笑諾貝爾 科學也能很爆笑

    搞笑諾貝爾獎由馬克．阿伯拉罕（Marc Abrahams）創立。（美聯社）

    搞笑諾貝爾獎由馬克．阿伯拉罕（Marc Abrahams）創立。（美聯社）

    2020/10/15 17:58

    〔影音新聞／綜合報導〕2020年的諾貝爾獎已全數公告完畢，最後一個出爐的獎項是經濟學獎，頒發給提出「改善拍賣理論」的美國史丹福大學師生米格羅姆（Paul R. Milgrom）和威爾森（Robert B. Wilson）。不過你知道諾貝爾獎其實還有搞笑版嗎？

    在9月頒發的搞笑諾貝爾獎引發不少話題，今年由於武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情問題改由線上頒獎，有聲學獎、心理學獎、物理獎、經濟學獎、昆蟲學獎、醫學獎、醫學教育獎、材料科學獎、管理學獎和和平獎等10個獎項。

    其中最「鬧」的像是「醫學教育獎」頒發給美國總統川普、俄羅斯總統普廷、英國首相強生等各國領袖，因為他們為世人示範了政治人物比醫生和科學家更能影響人們防疫的態度；「材料科學獎」則由「大便刀」獲得獎項，研究者實際模仿傳說故事做出人類大便刀，並且試圖拿來切肉？！「管理學獎」由五名中國人獲得，他們將「殺人」這件事層層「外包」給另外一名殺手，但最後一名殺手認為報酬太低，找上預定要殺害的對象尋求合作而曝光？

    今年邁入30年的搞笑諾貝爾獎，究竟還有哪些荒唐到不行的得獎研究，以及雖然荒謬，卻又引人深思的獲獎內容呢？一再提醒世人「科學，無所不包」，每年都很有梗的搞笑諾貝爾獎，明年又會創造怎樣的笑點呢？令人期待。

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