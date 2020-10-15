菲律賓女政治犯獄中產女遭強制拆離 女嬰2月後慘死

許多擁有母親身分的民眾紛紛站出來痛批政府漠視人權。（歐新社）

2020/10/15 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓女性人權工作者娜希諾（Reina Mae Nasino）去年被捕後入獄，當時國際曾有質疑政府捏造罪名的聲音傳出，娜希諾被捕時就已懷有身孕，後在獄中誕下1女，惟女嬰隨後被強制帶離母親身邊，近期傳出不幸死亡，在世僅3個月，消息傳出立即引爆該國憤怒輿論。

根據英國廣播公司（BBC）報導，23歲的娜希諾是主要由貧民組成的人權組織「同甘苦」（Kadamay）一員，去年底她與2名同伴在辦公室內被警察突襲，後被官方指控「非法擁有槍枝與爆炸物」等罪名而入獄，當時外界有分析指出，這種罪名與當局慣用栽贓做法如出一轍，用於鎮壓左傾活動份子。

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由於被捕時才處於懷孕初期，娜希諾並不知道自己有孕在身，直到獄中進行體檢時才發現懷孕的事實，她的律師迪恩拉（Josalee Deinla）表示，儘管消息來的如此突然，當事人仍對即將成為1名母親的事實感到高興，並已準備面對在獄中分娩的挑戰。

年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，娜希諾因有孕在身，在獄中屬於高患病風險族群，代表她的法律援助組織「全​國人民律師聯盟」多次向政府訴願，希望能將娜希諾暫時釋放或至少移至醫院接受照料，卻一再被當局拒絕。

今年7月1日，娜希諾在獄中順利生下1名女嬰，並將她命名為芮弗（River Masino），後者體重較一般初生兒來得輕，出生後僅與母親相處1個月就被政府依法強制帶離娜希諾身邊，並在短短2個月後就因染上肺炎不幸死亡，期間娜希諾多次請求讓她探望重病的女兒，卻屢次遭到拒絕，就連女兒死後她依法申請參加葬禮，原本被批准的3天喪假都遭到當局干預而縮減成6小時外出。

消息傳出後引爆菲律賓國內輿論，各地陸續傳出抗議聲浪，許多擁有母親身分的民眾紛紛站出來痛批政府漠視人權，另外也有多人舉例質疑，該國更有名或更富有的囚犯常擁有特權，得以外出參加子女婚禮或畢業典禮，相較於年輕政治犯就連親生女兒葬禮都屢遭壓迫，雙方境遇可謂天差地別，據了解，部分地區目前已有抗爭活動在醞釀中，對此當局尚無明確表態。

據了解，部分地區目前已有抗爭活動在醞釀中，對此當局尚無明確表態。（歐新社）

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