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    研究：人類正以創紀錄高速演化 你體內這東西在阿公時代還沒有

    許多現代新生兒身上存在的組織或特徵，在祖父母那輩還相當罕見。（歐新社）

    許多現代新生兒身上存在的組織或特徵，在祖父母那輩還相當罕見。（歐新社）

    2020/10/15 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕物種演化通常被視為時間洪流中漫長的變化，人們往往只能在事後發現軌跡，幾乎不可能即時觀察到絲毫改變，不過最新一份研究卻顯示，人類現正以250年來最高速度進行演化，部分在現代人身上越來越常見到的組織，在19至20世紀初期卻是十分罕見。

    綜合外媒報導，最新刊登在《解剖學雜誌》的研究中，科學家發現，在過去250年以來，現代人類的演化速度越來越快，種種跡象可以從臉部越來越短小、不長智齒的人口比例升高看出，尤有甚者，現有越來越多嬰兒出生時長出額外的「豆骨」，有的還長出新關節，甚至是一條新動脈。

    研究指出，眾多改變中以智齒最為人熟知，許多人在成長過程中就受到長歪或是水平生長的智齒所苦，有的人則根本沒長齊4顆智齒，科學家表示，由於古代人類較常吃堅硬生韌的食物，所以需要智齒來嚼磨這些食物，但隨著加工食品的普及，現代人下半臉部比例越來越小，下頜縮小讓口腔空間不足，這也導致越來越多人不長智齒。

    此外，研究還表明，越來越高比例的嬰兒在出生時下肢具有多餘的骨頭，其中就包括早前已於演化中幾乎被淘汰的膝下豆骨以及前臂動脈。

    前臂動脈常見於宮內胎兒時期，作用是暫時性為發育中的前臂供血，多數會在其他鄰近動脈長成後消失，但據統計，目前每3個人中就有一個人在成年後還擁有前臂動脈，但在19世紀後葉至20世紀初期，僅約1成的人在成年後保有這條血管。

    科學家認為，此一研究結果突顯出當前人類基因庫的豐富度及多元化不斷上升，這得利於人類當前所處的安平盛世，過去帶有不利生存特徵的人較難獲得生存或生殖機會，但隨著科技發展及現代醫學高度進步，許多曾被逐漸篩掉的特徵或組織再次廣泛出現在基因庫中。

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