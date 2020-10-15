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    向不戴口罩的人「比中指」 柏林防疫廣告急撤下

    德國柏林近日一則防疫廣告，因照片中的婦女向不戴口罩的人「比中指」引起爭議。（圖擷自推特）

    德國柏林近日一則防疫廣告，因照片中的婦女向不戴口罩的人「比中指」引起爭議。（圖擷自推特）

    2020/10/15 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，多個國家恢復實施宵禁等防疫政策，德國柏林旅遊觀光組織日前公開新廣告，呼籲民眾戴口罩，照片中的婦女「比中指」的行為，卻挨轟是創造「仇恨」，當局緊急將廣告下架。

    綜合外媒報導，推廣觀廣組織「遊覽柏林」（Visit Berlin）近日和參議院合作，推出「我們遵守防疫」的廣告，旨在防止病毒傳播，並強調維護老年人健康的重要性。13日公開的廣告，照片中一名婦女帶著口罩並比出中指，一旁寫下則，「為所有不戴口罩的人豎起食指」。

    這則廣告立即在社群網站上引起批評，部分人士稱廣告涉及「侮辱」。柏林參議院議員路德（Marcel Luthe）表示，已針對相關廣告進行正式投訴，並稱年幼的孩子或患有併發症的民眾無法戴口罩，這則廣告卻在煽動大眾對不戴口罩者的仇恨。

    「遊覽柏林」的發言人坦哲勒（ChristianTänzler）則指出，廣告只是在發揮柏林特殊的冷幽默（dry humour），故意使用「挑釁的形象」，並創造出圖文不符的矛盾。隨後坦哲勒也提到，這則廣告會撤下，但相關的防疫宣導會持續進行。

    武漢肺炎再度席捲歐洲，德國也在今（15）日新增6638例確診，創下3月疫情爆發以來單日確診新高。累積確診逾34.4萬例，死亡人數為9716例。

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