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    俄國武肺疫苗研發神速？ 普廷：已成功註册第二種疫苗

    普廷宣布，第二種武漢肺炎疫苗已獲註冊。圖為俄國民眾接種武肺疫苗「史普尼克V」。（路透）

    普廷宣布，第二種武漢肺炎疫苗已獲註冊。圖為俄國民眾接種武肺疫苗「史普尼克V」。（路透）

    2020/10/15 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷於8月11日宣布，「史普尼克V」已獲俄羅斯衛生部門批准，成為全球第一個註冊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的國家。而普廷週三指出，目前第二種武漢肺炎疫苗已獲註冊，第三種武肺疫苗也即將註冊。

    綜合媒體報導，普廷週三在與內閣成員舉行的一場會議表示，位於新西伯利亞的維克特生物研究中心已註冊了第二種武肺疫苗，名為「EpiVacCorona」，未來更將會從俄羅斯科學院楚馬科夫中心獲得了第三種武肺疫苗。

    副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）表示，「EpiVacCorona」首批將生產6萬支，並在未來將會有4萬名志願者參與第三階段臨床試驗，志願者也包含65歲以上的民眾。

    維克特生物研究中心人畜共通病感染及流感負責人雷吉科夫（Alexander Ryzhikov），「EpiVacCorona」在接種後將形成有針對性的免疫反應，無需擔心接種疫苗後會產生長期影響，也可以多次接種該疫苗，唯一副作用是注射部位的輕度疼痛。

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