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    首頁　>　國際

    法國疫情一再惡化 巴黎等大城將實施宵禁

    2020/10/15 04:12

    〔中央社〕法國新型冠狀病毒疫情已出現第二波反撲，為防止情況再度惡化，總統馬克宏今晚在電視專訪中宣布，大巴黎地區以及8個大城市將於17日開始實施宵禁，預計維持4到6週。

    因疫情惡化，法國總統馬克宏今晚在電視專訪宣布，大巴黎地區（Ile-de-France）以及里昂（Lyon）、艾克斯-馬賽（Aix-Marseille）、里爾（Lille）、盧恩（Rouen）、土魯斯（Toulouse）等8個大城，將於17日開始實行宵禁，晚上9點到早上6點之間，沒有相關證明不得出門。宵禁預計維持4週，但希望能再加長到6週，最晚至12月1日。

    馬克宏表示，當然晚下班或者需要晚上工作的人，有雇主的證明就可以行動。若有緊急需求，例如就醫等，也不在禁止範圍內。

    違反者將開罰135歐元（新台幣約4560元），累犯罰金最高可至1500歐元。

    今天稍早法國政府也宣布從17日開始，全國再度進入緊急衛生狀態。第一波的全國緊急衛生狀態已於7月10日終止，但由於近日法國確診人數不斷攀升，今日確診人數又高達2萬2591人，因此政府下令再次進入全國緊急狀態，企圖控制疫情。

    政府聲明寫道：「由於新型冠狀病毒（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全境內傳播，疫情的本質與嚴重性已經構成威脅全民健康的災難。因此宣布緊急衛生狀態是必要的，使得符合比例原則且適當的嚴格措施能夠上路。」

    然而政府此決定亦引起部分政治人物不滿。法國共產黨（PCF）議員魯塞（Fabien Roussel）在推特帳號上批評：「總統擅專」、「這種事不能偷偷決定。我們是做什麼用的？」

    不屈法國（LFI）議員魯芬（Francois Ruffin）則說：「在進行預算辯論時，我們得知馬克宏通過了緊急衛生狀態的法條。跟往常一樣，我們沒有針對衛生措施、口罩、宵禁等進行辯論。我感覺這不像民主國家。」（編輯：楊昭彥）

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