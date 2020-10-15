泰國抗議升溫 數千示威者總理府外紮營

2020/10/15 03:45

〔中央社〕數千名泰國抗議者今天晚間在總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的辦公室外紮營，使得3個月來施壓帕拉育下台的示威活動再度升溫。

警方與政府除了敦促抗議者離場，也威脅將起訴阻礙王室車隊、侮辱泰王瓦吉拉隆功王室的示威者。

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警方發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）在晚間11時後的記者會上表示：「這不是和平抗議。…抗議者持續違法。」

以年輕人為主的民眾隨著夜色漸深，聚集在曼谷市區的總理府（Government House）門外。許多人坐在墊子上，表示自己打算待上至少3天。

抗議領袖阿農（Arnon Nampa）說：「帕拉育下台之前，我們不會離開。」

政府發言人阿努洽（Anucha Burapachaisri）則呼籲家人勸孩子顧及自身安全，離開抗議現場。

泰國這波抗議活動目的在要求2014年政變後掌權的帕拉育下台。走上街頭的抗議者也希望制定新憲法，並呼籲限縮泰王權力。

一些抗議者還在總理府，朝著鑲金邊的泰王肖像辱罵。根據泰國嚴格的「冒犯君主罪」（lese majeste），這種行為最高可處15年徒刑。

路透社記者估計，今天稍早共有數萬名抗議者朝總理府遊行。抗議民眾估算人數超過10萬，並形容這是目前為止最大的一場集會。警方則稱有8000人參與。

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