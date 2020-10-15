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    反制中國 日本有意進行釣魚台列嶼生態調查

    日媒報導，日本有意於今年內以衛星攝影的方式，進行釣魚台列嶼上的動植物生態調查，似乎想藉此展現日本具有該島實際支配權，以對中國海警船頻繁侵擾該海域進行反制。（歐新社資料照）

    日媒報導，日本有意於今年內以衛星攝影的方式，進行釣魚台列嶼上的動植物生態調查，似乎想藉此展現日本具有該島實際支配權，以對中國海警船頻繁侵擾該海域進行反制。（歐新社資料照）

    2020/10/15 05:58

    〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本產經新聞報導，日本有意於今年內以衛星攝影的方式，進行釣魚台列嶼上的動植物生態調查，除了調查島上瀕危物種短尾信天翁的繁殖狀況之外，也將更新2015年製成的植被圖。日本似乎想藉由生態調查的進行，展現日本具有該島實際支配權，以對中國海警船頻繁侵擾該海域進行反制。

    報導指出，調查方式將首次使用人工衛星的高解析攝影，由於日本的衛星圖像解析技術有長足的進步，環境省認為可用來確認島上動植物的生長狀況。日本政府基於穩定管理釣魚台的目的，原則上不允許登島，所以並不會進行實地調查。

    環境省指出，釣魚台列嶼中包括棲息於釣魚台的「釣魚台鼴鼠」，共有11種特有種生物，另一方面，被列為日本天然紀念物的短尾信天翁和釣魚台杜鵑花等23種動植物，已被環境省列為瀕危物種。另外，對於1975年被帶到島上當做家畜飼養的山羊，也將透過調查確認其危及當地生態的實際狀況。

    報導指出，顯示地區植物群落分布的植被圖，通常每隔10到20年進行一次更新，自民黨內已要求政府提早進行調查。

    自民黨國防議員聯盟在本月2日向環境相小泉進次郎提出要求，希望進行釣魚台列嶼的實地調查，以保全當地的生息的稀有物種，該議員聯盟的會長、前眾院副議長衛藤征士郎表示，希望透過調查行動，以落實該島為日本固有領土的事實。

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