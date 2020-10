中國連6年當爐主！ 自由之家網路自由報告出爐

自由之家今天發布「年度網路自由報告」,冰島以95分奪冠。(圖截取自自由之家網頁)

2020/10/14 23:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國人權組織「自由之家」(Freedom House)今(14)日公布年度「網路自由報告」(Freedom on the Net),冰島以95分再次奪冠,中國則僅僅得到10分,連續6年敬陪末座。

中國僅得到10分,成為最後一名。(圖截取自自由之家網頁)

今年度的報告以三細項進行評分,分別為近用障礙多寡(Obstacles to Access)、內容與言論限制(Limits on Content)與侵犯用戶權利(Violations of User Rights)。

亞太區除澳洲與日本外,其他國家或地區均被列為網路部份自由或網路不自由國家。(圖截取自自由之家網頁)

而中國在近用障礙多寡項目得到8分,言論限制項目得到2分,侵犯用戶權利項目更是被自由之家給了個大大的鴨蛋,因此僅得到總和10分的難堪成績。

這次年度報告,冰島以綜合評分95分的分數,再次名列最自由國家,其次依序為愛沙尼亞(94分)、加拿大(87分)、德國(80分)、英國(78分)、法國(77分);美國、澳洲、喬治亞與義大利以76分並列第七;日本則以75分成為亞洲表現最佳的國家,韓國則得到66分;台灣並未在此次評分之列。

自由之家指出,全球的網路自由度已連續10年下降。本年度報告涵蓋的期間,有22個國家的網路自由度增加,但卻有26個國家的評分下降;其中,緬甸和中亞國家吉爾吉斯下降了5分,為降幅最大國家,印度、厄瓜多和奈及利亞的評分也下滑了4分。

自由之家於2009年開始發布年度網路自由報告,愛沙尼亞被評為當年度網路最自由國家,而首屆爐主則為古巴。

