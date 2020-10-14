中國連6年當爐主！ 自由之家網路自由報告出爐
〔即時新聞／綜合報導〕美國人權組織「自由之家」（Freedom House）今（14）日公布年度「網路自由報告」（Freedom on the Net），冰島以95分再次奪冠，中國則僅僅得到10分，連續6年敬陪末座。
今年度的報告以三細項進行評分，分別為近用障礙多寡（Obstacles to Access）、內容與言論限制（Limits on Content）與侵犯用戶權利（Violations of User Rights）。
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而中國在近用障礙多寡項目得到8分，言論限制項目得到2分，侵犯用戶權利項目更是被自由之家給了個大大的鴨蛋，因此僅得到總和10分的難堪成績。
這次年度報告，冰島以綜合評分95分的分數，再次名列最自由國家，其次依序為愛沙尼亞（94分）、加拿大（87分）、德國（80分）、英國（78分）、法國（77分）；美國、澳洲、喬治亞與義大利以76分並列第七；日本則以75分成為亞洲表現最佳的國家，韓國則得到66分；台灣並未在此次評分之列。
自由之家指出，全球的網路自由度已連續10年下降。本年度報告涵蓋的期間，有22個國家的網路自由度增加，但卻有26個國家的評分下降；其中，緬甸和中亞國家吉爾吉斯下降了5分，為降幅最大國家，印度、厄瓜多和奈及利亞的評分也下滑了4分。
自由之家於2009年開始發布年度網路自由報告，愛沙尼亞被評為當年度網路最自由國家，而首屆爐主則為古巴。