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    反制中國！美兩棲登陸艦搭載先進巡邏艇 強化瀕海戰力

    2020年10月4日，在菲律賓海域，美國海上遠征部隊的一艘MK 6型巡邏艇進入兩棲登陸艦康斯托克號的船塢內。（圖／美軍第7艦隊官網）

    2020年10月4日，在菲律賓海域，美國海上遠征部隊的一艘MK 6型巡邏艇進入兩棲登陸艦康斯托克號的船塢內。（圖／美軍第7艦隊官網）

    2020/10/14 16:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍一艘船塢登陸艦近日罕見搭載先進武裝巡邏艇、遠征及反水雷部隊，在菲律賓海執行海上安全行動。美軍稱這有助加強瀕海作戰，被認為是針對南海局勢，反制中國意味濃厚。

    美軍第7艦隊12日透露，兩棲登陸艦「康斯托克號」（USS Comstock LSD-19）於本月4日搭載Mark VI（MK 6）武裝巡邏艇後，目前在菲律賓海展開安全巡邏。此外，該艦同時搭載「海上遠征安全部隊」（MESF）與「爆裂物處理機動隊」（EODMU），執行瀕海海上安全行動。

    2015年開始服役的MK 6型巡邏艇，長度85呎（約26公尺），是輕量級海上防護移動堡壘，艇上的先進武器配備包括輕型飛彈系統，足以輕易殲滅從海上正面來襲的對手。

    美軍強調，海上遠征安全及反水雷部隊，擴大在動態的行動區域中，保護及建立關鍵的海上運輸線，並提升在印太地區回應威脅、阻嚇敵人、維持穩定的能力。武裝巡邏艇可獨立行動或直接支援兩棲軍艦，同時提升雙方的戰備狀態。

    美國川普政府改變「不選邊站」政策，幾乎全盤否認中國南海主權聲索。隨著中國解放軍在南海部屬的軍事行動日益升高，美軍陸戰隊研擬成立「陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）作為反制。

    由於南海有大量島礁，加上不少存有主權爭議，美軍指出，武裝巡邏艇在瀕海地區提供展現的能力，也具備執行額外任務的能力，包括護送重要艦艇、支援「探視，登船，搜查和扣押」（VBSS）、戰區安全行動。

    9月間，美軍陸戰隊第31遠征隊，和包含兩棲攻擊艦「美利堅號」（LHA 6）在內的3艘船艦，9月間也前往南海演練VBSS任務，模擬從直升機快速登艦，控制敵人並扣押非法武器。當時中國官媒痛批，美軍簡直是準備改行當海盜。

    美國海軍現役MK 6型巡邏艇。（圖／美國海軍官網）

    美國海軍現役MK 6型巡邏艇。（圖／美國海軍官網）

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