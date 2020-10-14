英軍阿兵哥胖到171公斤被開除 還有1.8萬軍人太胖

英國有名士兵體重破171.4公斤，被英國陸軍開除，據英軍數據顯示，目前仍有約1.8萬名軍方人員被歸類為「肥胖」。示意圖，非當事士兵。（歐新社）

2020/10/14 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國有名士兵體重破171.4公斤，結果被英國陸軍開除，據英軍數據顯示，目前仍有約1.8萬名軍方人員被歸類為「肥胖」；有前英軍指揮官痛批，保持體重不僅是士兵的責任，更是上級長官的領導責任，「當軍隊中竟有人過度肥胖時，這也是領導長官的失職」。

根據太陽報報導，這名因為「胖成球」而被陸軍剔除的士兵已非現役軍人，包含他有5人在2019年1月至2020年3月間，體重至少達約127公斤，全部都被踢出軍隊。

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另外，有8名軍隊人員耗資2000英鎊至6000英鎊（約7.4萬至22.4萬新台幣）接受抽脂手術，醫生還開了100顆減肥藥；目前英國軍隊裡，仍有約1.8萬人被歸類在肥胖，據稱還有537人罹患主要發生在過度肥胖的第二型糖尿病。

雖然英國國防部發言人稱，軍隊中有定時進行嚴格的體能測驗，但前英國駐阿富汗指揮官肯普（Richard Kemp）上校表示，在戰爭中，肥胖可能會危害自己以及同袍的性命，不僅士兵應該維持個人體重，領導長官也有責任督導，「當有軍人過度肥胖，顯見領導階層的失職」；他強調，部隊應要有足夠的體能訓練以保持戰鬥能力，「擁有大量超重士兵，只會表示這是個無能的單位」。

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