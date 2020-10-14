軍情動態》俄國欲打造全新末日指揮機 選定伊爾-96-400M客機

俄羅斯新的「空中指揮中心（Airbone Command Post）」將用伊爾-96-400M廣體客機為基底，進行改造，圖為伊爾-93客機。（路透）

2020/10/14 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯新的「空中指揮中心（Airbone Command Post）」將用伊爾-96-400M廣體客機為基底，進行改造，企圖為俄國的「末日指揮機 」建立更大的指揮範圍，除此之外，還能夠增加未來在執行空戰任務的時間。

據《Defense World》報導，「空中指揮中心」在美國又稱為「末日指揮機 」，被設計在核戰中使用，或是當災難發生，地面指揮設施遭摧毀時，「末日指揮機 」就能發會效用，確保總統或是具指揮權人士能隨時下達指令。而俄羅的「末日指揮機 」最早是伊爾-80指揮機，後來又以伊爾-96-400商務客機進行改造。

請繼續往下閱讀...

《Defense World》指出，俄國首架第3代「末日指揮機 」是在2016年8月收到的，俄方目前擁有4架正在服役，年限約是25年到30年，針對這次的改造計畫，俄國軍機產業人員向俄媒透露，「目前選定要用伊爾-96-400M客機取代原有機型，將有效增加空戰時間，並可以擴大部隊指揮半徑」。

全球有名的類似軍機為美國製造的E-4B「先進空中指揮所」，由波音747-200客機改裝而成，以及俄國的伊爾-80「空中指揮中心」，由伊爾-86客機改裝而成，其他具有類似作戰能力的還有波音E-6水星通信中繼機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法