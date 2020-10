23歲媽泡澡生子！竟狠扔「5英尺」窗外回頭補眠

2020/10/14 16:24

〔即時新聞/綜合報導〕枉為人母!美國紐約一名23歲的小媽媽杜克蘭姆(Sabita Dookram)於週日(11日)泡澡時意外產子,竟隨手將孩子從5英尺(約1.5公尺)高的窗戶扔出去後去睡覺,男嬰摔在垃圾堆裡,渾身是血嚎哭數小時,才被鄰居發現緊急送醫治療,杜克蘭姆也面臨謀殺未遂、遺棄兒童罪等7項指控。

綜合外電報導,當時杜克蘭姆正在浴室泡澡,孩子突然出生,她竟剪掉臍帶以後直接把孩子往外扔出去,「我驚慌失措,將他扔出浴室的窗戶」、「我沒有檢查他怎麼樣了,就把衣服放在浴室的洗衣籃裡,洗完澡睡覺」、「我不知道該怎麼辦,對不起」,過了幾個小時,重傷嬰兒的嚎哭終於引起鄰居注意,立即通報有關單位,將他緊急送醫治療,診斷出顱骨骨折、腦出血、內出血等等,目前尚在與死神搏鬥中。

報導提到,現場人員表示,男嬰的鮮血從二樓浴室的窗台一路流到摔落的垃圾堆,讓人相當心疼,而檢察官梅利莎·凱利(Melissa Kelly)指出,杜克蘭姆向警方做出了「許多矛盾的陳述」,以掩飾她令人髮指的罪行,例如孩子的父親知道她懷孕,她卻聲稱她最近流產等,目前杜克蘭姆面臨謀殺未遂、遺棄兒童罪等7項指控,也禁止她在保釋期間看望嬰兒。

