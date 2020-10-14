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    23歲媽泡澡生子！竟狠扔「5英尺」窗外回頭補眠

    23歲小媽媽浴缸生產，竟隨手將男嬰扔出窗戶重摔「5英尺」。新生兒示意圖，非本新聞事件。（法新社）

    23歲小媽媽浴缸生產，竟隨手將男嬰扔出窗戶重摔「5英尺」。新生兒示意圖，非本新聞事件。（法新社）

    2020/10/14 16:24

    〔即時新聞／綜合報導〕枉為人母！美國紐約一名23歲的小媽媽杜克蘭姆（Sabita Dookram）於週日（11日）泡澡時意外產子，竟隨手將孩子從5英尺（約1.5公尺）高的窗戶扔出去後去睡覺，男嬰摔在垃圾堆裡，渾身是血嚎哭數小時，才被鄰居發現緊急送醫治療，杜克蘭姆也面臨謀殺未遂、遺棄兒童罪等7項指控。

    綜合外電報導，當時杜克蘭姆正在浴室泡澡，孩子突然出生，她竟剪掉臍帶以後直接把孩子往外扔出去，「我驚慌失措，將他扔出浴室的窗戶」、「我沒有檢查他怎麼樣了，就把衣服放在浴室的洗衣籃裡，洗完澡睡覺」、「我不知道該怎麼辦，對不起」，過了幾個小時，重傷嬰兒的嚎哭終於引起鄰居注意，立即通報有關單位，將他緊急送醫治療，診斷出顱骨骨折、腦出血、內出血等等，目前尚在與死神搏鬥中。

    報導提到，現場人員表示，男嬰的鮮血從二樓浴室的窗台一路流到摔落的垃圾堆，讓人相當心疼，而檢察官梅利莎·凱利（Melissa Kelly）指出，杜克蘭姆向警方做出了「許多矛盾的陳述」，以掩飾她令人髮指的罪行，例如孩子的父親知道她懷孕，她卻聲稱她最近流產等，目前杜克蘭姆面臨謀殺未遂、遺棄兒童罪等7項指控，也禁止她在保釋期間看望嬰兒。

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