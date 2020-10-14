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    印度連續殺人虎現蹤 2年內攻擊11人、8死

    印度馬哈拉施特拉邦1名70歲村民彭丹（Maroti Pendam）日前傳出到森林撿柴遇襲身亡，據稱兇手為代號「RT1」的老虎，外媒報導，過去2年牠已攻擊11人，其中8人死亡、3人受傷，目前官方正在想辦法追捕當中。示意圖。（法新社）

    印度馬哈拉施特拉邦1名70歲村民彭丹（Maroti Pendam）日前傳出到森林撿柴遇襲身亡，據稱兇手為代號「RT1」的老虎，外媒報導，過去2年牠已攻擊11人，其中8人死亡、3人受傷，目前官方正在想辦法追捕當中。示意圖。（法新社）

    2020/10/14 15:52

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦1名70歲村民彭丹（Maroti Pendam）日前傳出到森林撿柴遇襲身亡，據稱兇手為代號「RT1」的老虎，外媒報導，過去2年牠已攻擊11人，其中8人死亡、3人受傷，目前官方正在想辦法追捕當中。

    綜合外媒報導，森林副保育員蒙德（Arvind Mundhe）除表示彭丹的屍體疑似殘破不全，也從發現的腳印中，推估犯案的可能是同一隻老虎，並採集樣本交給專家鑑定。

    報導指出，截至目前為止，該老虎攻擊了11人，造成8死3傷的慘劇，據稱是邦內最大傷亡紀錄，先前另有1隻老虎阿薇尼（Avni）殺了5人，歷經3個月追捕後於2年前被槍殺。

    報導提到，官員表示，他們一直嘗試使用麻醉飛鏢捕捉牠，但未能成功，期間約9個月的時間。不過，官員似仍希望以其他方式抓捕，而非直接開槍殺生。

    報導提及，致力於野生動物保護的德沙（Nitin Desai）反倒覺得，該老虎傷害這麼多人，若無法控制住，也為了防止其他同類受波及，殺死牠是個可能選項，並感嘆當時殺死育有2名幼崽的阿薇尼，是不得已的決定。

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