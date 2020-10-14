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    武漢肺炎》美國勞工部長妻確診！大法官提名儀式群聚至少13人染疫

    美國勞工部長妻子崔稍早確診武漢肺炎，而勞工部長夫妻皆有參與上月底在白宮玫瑰園舉行的大法官提名儀式，圖為白宮玫瑰園儀式現場。（法新社）

    美國勞工部長妻子崔稍早確診武漢肺炎，而勞工部長夫妻皆有參與上月底在白宮玫瑰園舉行的大法官提名儀式，圖為白宮玫瑰園儀式現場。（法新社）

    2020/10/14 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕白宮玫瑰園大法官提名儀式的「超級傳播大會」群聚感染事件再擴大！美國勞工部稍早發聲明宣佈，勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）妻子崔西（Trish Scalia）稍早確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而他們2人都有參與上個月底在白宮玫瑰園舉行的大法官提名儀式。

    綜合外媒報導，目前崔西有出現輕微症狀，整體狀況還不錯，而史卡利亞測試結果則為陰性，沒有任何不適的症狀出現。美國勞工部透過聲明指出，「部長與部長夫人將會遵照衛生專家的建議，以幫助崔西康復，並且維持周圍人們的健康，而部長將會在家工作，持續處理部會與總統下達的業務」。

    外媒指出，崔西的確診尚不清楚是不是因為參加玫瑰園儀式而受到感染，從參加活動至今已逾14天，而且外界也不知道崔西是在何時進行檢測的。當天的儀式除了有在玫瑰園舉行外，亦有挪到白宮室內空間進行，在狹小的私人空間中聚會，沒有硬性戴口罩跟保持社交距離的規範，致使美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇更形容這根本是場「超級傳播大會」，迄今至少13人確診。

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    美國勞工部長妻子崔稍早確診武漢肺炎，讓玫瑰園大法官提名儀式的「超級傳播大會」群聚感染事件再擴大，迄今至少13人確診。（法新社）

    美國勞工部長妻子崔稍早確診武漢肺炎，讓玫瑰園大法官提名儀式的「超級傳播大會」群聚感染事件再擴大，迄今至少13人確診。（法新社）

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