武漢肺炎》美國勞工部長妻確診！大法官提名儀式群聚至少13人染疫
〔即時新聞／綜合報導〕白宮玫瑰園大法官提名儀式的「超級傳播大會」群聚感染事件再擴大！美國勞工部稍早發聲明宣佈，勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）妻子崔西（Trish Scalia）稍早確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而他們2人都有參與上個月底在白宮玫瑰園舉行的大法官提名儀式。
綜合外媒報導，目前崔西有出現輕微症狀，整體狀況還不錯，而史卡利亞測試結果則為陰性，沒有任何不適的症狀出現。美國勞工部透過聲明指出，「部長與部長夫人將會遵照衛生專家的建議，以幫助崔西康復，並且維持周圍人們的健康，而部長將會在家工作，持續處理部會與總統下達的業務」。
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外媒指出，崔西的確診尚不清楚是不是因為參加玫瑰園儀式而受到感染，從參加活動至今已逾14天，而且外界也不知道崔西是在何時進行檢測的。當天的儀式除了有在玫瑰園舉行外，亦有挪到白宮室內空間進行，在狹小的私人空間中聚會，沒有硬性戴口罩跟保持社交距離的規範，致使美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇更形容這根本是場「超級傳播大會」，迄今至少13人確診。
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