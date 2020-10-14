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    軍情動態》對抗中國！日本最新型潛艦「大鯨號」下水

    神戶造船所今舉行新一代「29SS」潛艇首艦下水典禮，防衛相岸信夫公布這艘新型攻擊潛艦名為「大鯨號」。（歐新社）

    神戶造船所今舉行新一代「29SS」潛艇首艦下水典禮，防衛相岸信夫公布這艘新型攻擊潛艦名為「大鯨號」。（歐新社）

    2020/10/14 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕為對抗中國近日在西太平洋逐漸擴大的軍力，日本決定研發新型潛艦擴大水下戰力，新一代「29SS」潛艇首艦今（14日）下水，被命為「大鯨」（たいげい），預計2022年3月服役。

    日本《共同社》報導，三菱重工的神戶造船所今舉行新一代「29SS」潛艇首艦下水典禮，防衛相岸信夫公布這艘新型攻擊潛艦名為「大鯨號」，排水量3000噸，長84公尺、寬9.1公尺，可搭載70人，潛艦外型設計比目前日本蒼龍級潛艦更難以讓敵人察覺，鋰電池系統能有效延長潛艇水下續航力，造價約760億日圓（約新台幣206.8億）。

    《防衛計劃大綱》曾指出考慮到中國的海洋活動，2010年以後提出將日本擁有的潛艦數量從16艘增至22艘的目標，開發蒼龍級潛艦的下一代攻擊潛艦「29SS」，若「大鯨號」服役，日本潛艦部隊將實現22艘規模。

    舊日本海軍也曾有「大鯨號」，原先為潛水母艦，負責潛水艇部隊補給燃料、彈藥，以及水、食物、日常用品等補給品，後改造成輕型航空母艦，改名為「龍鳳號」，在1944年參與史上最大航艦對戰馬里亞納海戰，1945年在吳港遭美軍空襲重創，損傷難以修復，在港口成為防空砲陣地直到二戰結束，戰後拆解。

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